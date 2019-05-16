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Kosova’da Sırbistan’ın işlediği soykırıma yönelik karar onaylandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Kosova Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Sırbistan’ın Kosova savaşında soykırım işlediği yönünde verilen karar onayladı.Kosova Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Sırbistan’ın Kosova savaşında soykırım işlediği yönünde verilen karar 79 oy ile onaylandı.

Kosova Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Sırbistan’ın Kosova savaşında soykırım işlediği yönünde verilen karar onayladı.
Kosova Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Sırbistan’ın Kosova savaşında soykırım işlediği yönünde verilen karar 79 oy ile onaylandı. Karara karşı ve çekimser oy kullanan milletvekili olmadı. Kosova Meclisi gün boyu, gündemdeki Sırbistan’ın soykırım kararını tartıştı. Tartışmalar, Kosova’da Sırp zulmünün 20’inci yılı dolayısıyla yapıldı. Yaklaşık 10 saat süren tartışmalarda Sırp güçlerinin Kosova’da 1998-1999 yıllarında işlediği suçlar tek tek sayıldı.
Kararın onaylanması öncesinde, kararı hazırlamakla görevli Meclis “Ad Hoc” Komisyonu Başkanı Bilal Sherifi tarafından milletvekillerine kararın içeriği hakkında bilgi verildi.
Kararda, Arnavutların yok edilmesi amacıyla 1 milyon kişinin evinden ve ülkesinden sürgün edildiği, tüm etnik toplulukları mensupları olmak üzere çoğunlukta Arnavutlardan ibaret 12 bin savunmasız sivilin katledildiği belirtildi. Bunun yanı sıra kararda Kosova’da Sırp güçlerinin 100’ü aşkın yerde suç işlediği kaydedildiği ve savaş sırasında 20 bin kadına cinsel şiddet uygulandığı vurgulandı.

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