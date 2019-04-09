Kosova’da Sırp belediyelerde olağanüstü seçim

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü seçim gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, anayasal ve yasal yetkilerine dayanarak, Yerel Yönetim Bakanlığı’nın mektubunu dikkate alarak, siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile ilgili istişare sürecinin ardından Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü belediye seçimlerinin ilan edilmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi kararı aldı. Bu karara göre, Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova’nın bu dört belediyesinde belediye başkanları için olağanüstü seçimler 19 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Kosova ordusunun kurulmasını protesto etmek adına Kosova’nın kuzeyindeki 4 Sırp belediye başkanı bir süre önce görevlerinden istifa etmişti.

Merkez Seçim Komisyonu hazırlıklara başladı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), Sırpların yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan’da olağanüstü seçimleri ilan eden Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin kararından kısa bir süre sonra toplanarak, seçim hazırlıklarına start verdi.

Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyalarının başlama ve bitiş tarihlerini de açıkladı. Seçim kampanyası 13 Mayıs’ta başlayacak ve 17 Mayıs’ta sona erecek. Siyasi öznelerin başvuruları 9 Nisan’da başlayacak ve 18 Nisan’da sona erecek.