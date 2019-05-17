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Kosova’da sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

Kosova’da toplu sünnet edilen çocuklar yüzyıllardır devam eden gelenek kapsamında Priştine yakınlığındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti.Kosova’da sünnet edilecek çocukların erkekliğe ilk adımını atmadan önce Priştine yakınlığındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etmesi geleneği bozulmadı.

Kosova’da sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

Kosova’da toplu sünnet edilen çocuklar yüzyıllardır devam eden gelenek kapsamında Priştine yakınlığındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti.

Kosova’da sünnet edilecek çocukların erkekliğe ilk adımını atmadan önce Priştine yakınlığındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etmesi geleneği bozulmadı. Yüzyıllardır devam eden gelenek çerçevesinde İstanbul “Eyüp Sultan Vakfı’nın girişimiyle sünnet ettirilen çocuklar, sünnet öncesinde Sultan Murat Türbesi’ni ziyaret etti. Sünnet öncesinde çocukların bu ziyareti, mübarek Ramazan ayı olması vesilesiyle ayrı bir anlam kazandı. Çocuk sesleriyle şenlenen Sultan Murat Türbesi’nin bahçesi, Kosova’nın farklı yerlerinden gelen sünnet çocuklarına ev sahipliği yaptı.

“Candan teşekkür ediyoruz”
Toplu sünnet şölenine katılan 50 çocuğa, mutlulukları gözlerinde okunan velileri eşlik etti. Hala 1 buçuk yaşına basmamış olan çocuğunu sünnet ettirecek olan Selvete Berisha, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, “Bize bu mürüvveti yaşatanlara candan teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Burada hem çocuklarımıza dualar okuyacağız, hem de çocuklarımızla birlikte mutluluğu paylaşacağız” dedi.

“Babaanne olarak çok mutluyum”
Kosova’nın Vıçıtırın şehrinden gelen ve iki torunun sünnet şölenine katılan Sadiye Lapaştitsa ise, “İki torunum sünnet olacak. Çok mutluyum, Allah razı olsun sebep olanlara. Genelde Sultan Murat Türbesi’ne bizim çocuklar sünnet öncesinde gelirler. Ziyaret gibi, gelenek gibi. Babaanne olarak çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Aydın Lapaştitsa da bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ifade ederek, “Bugün mutlu günümüz. İki oğlumu sünnet ettireceğim. Türbeye geldik, bu bir aile geleneği. Her zaman böyle geliriz. Oğullarımız ergenliğe ilk adımını atıyor” dedi.

“Çocuklar ve ailelerinin gayet mutlu”
Unutulmaz günlerden birini yaşayan çocuklar, toplu fotoğraf çektirdi. Sultan Murat Türbesi’nde dua okuyan “Eyüp Sultan Vakfı kurucu üyesi Enver Yanova, İstanbul’da sünnet hazırlıkları çerçevesinde çocukları Eyüp Sultan Camii’ne götürdüklerini, caminin ziyaret edildiğini ve dualar okunduğunu belirterek, bu geleneğin burada Sultan Murat Türbesi’nde devam ettirmeyi arzuladıklarını söyledi. Yanova, burada çocuklar ve ailelerinin gayet mutlu olduklarını kaydetti.

Kosova’da 12 yıldır iftar çadırları kuran “Eyüp Sultan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yanova, bu sene sünnet şöleni organize ettiklerini, yaklaşık 50 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirtti. İhtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirdiklerine işaret eden Yanova, “İstanbul’da sünnet ettirmeden önce Eyüp Sultan Camii’ne götürüp dua ederiz. Burada Kosova’da Sultan Murat Hüdavendigar’ın türbesine gelip dualarımızı yaptık, biz bunu gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu sene 50 kişiyle başladık inşallah seneye 100, 200, 300 kişiye varır, bu şekilde artırarak devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra çocuklar için başkentte açılan dev iftar çadırında, sünnet töreni çerçevesinde eğlence programı düzenlendi. Sünnet çocukları ünlü çocuk karakterlerinin şarkıları ve dansları eşliğinde bol bol eğlendi.

Kosova’da sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

Kosova’da sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

Kosova’da sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

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