Kosova'da yaklaşık 3 ay sonra yeni meclis başkanı seçildi

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanı Haradinaj'ın istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Seçimde Kendin Karar Al Hareketi 29 milletvekili çıkarırken, LDK 28 milletvekili, PDK 24 milletvekili, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) 13 milletvekili, Nisma 6 milletvekili, Sırp Listesi 10 milletvekili, KDTP 2 ve diğer azınlıklar 8 milletvekilini meclise yollamıştı.

