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  4. Kosova'da yaklaşık 3 ay sonra yeni meclis başkanı seçildi

Kosova'da yaklaşık 3 ay sonra yeni meclis başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:42 | Son Güncelleme

Kosova'da yaklaşık 3 ay sonra yeni meclis başkanı seçildi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimin ardından bugün mecliste düzenlenen oturumda, Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Glauk Konjufca, 75 milletvekilinin oyu ile yeni meclis başkanı seçildi.

Erken genel seçimden yaklaşık 3 ay sonra 120 sandalyeli meclisin oturumuna katılan 108 milletvekilinden 75’inin desteğini alan Konjufca, Kosova’nın yeni meclis başkanı oldu.

Meclis Başkan Yardımcılıklarına da Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili ve Genel Başkanı Fikrim Damka’nın yanı sıra Kendin Karar Al Hareketinden Arberie Nagavci, Kosova Demokratik Birliğinden (LDK) Kujtim Shala, Kosova Demokratik Partisinden (PDK) Memli Kraniqi, Sırp Listesinden Slavko Simic seçildi.

Öte yandan, Kendin Karar Al Hareketi ile LDK arasında seçimin ardından gerçekleşen koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

- Erken seçim süreci

Eski Başbakan Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuzda başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanı Haradinaj'ın istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Seçimde Kendin Karar Al Hareketi 29 milletvekili çıkarırken, LDK 28 milletvekili, PDK 24 milletvekili, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) 13 milletvekili, Nisma 6 milletvekili, Sırp Listesi 10 milletvekili, KDTP 2 ve diğer azınlıklar 8 milletvekilini meclise yollamıştı.

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Glauk Konjufca Kosova meclis başkanı

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