Kosova’da yeni Covid-19 tedbirleri protesto edildi

Kosova’da yeni tip korona virüs vak’alarının rekor sayıda artması üzerine hükumet tarafından alınan yeni tedbirler vatandaşları kızdırdı. Bir grup vatandaş Kosova Başbakanlık binası önünde toplanarak, giderek sıkılaşan Covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kosova’da sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya uyan bir grup vatandaş, Kosova Başbakanlık binasının önünde toplanarak, korona virüs salgının önlenmesi için alınan yeni tedbirleri protesto etti. Karantina uygulamalarına dönülmesinin mevcut duruma hiçbir etkisi olmayacağını öne süren protestocular, hükumetten, tedbirler konusunda geri adım atmasını istedi.

“Hükumet yeni korona virüs tedbirleri almak yerine ekonomiye odaklansın”

Ülkedeki mevcut durumdan memnun olmadığını dile getiren Flutra Ajeti, hükumetin aldığı son korona virüs tedbirlerine yönelik, gün boyunca her şey serbestken akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini mantıklı bulmadığını ifade etti. Ajeti, hükumetin ekonomiyi ayakta tutacak yasayı onaylamak yerine, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri sıkılaştırmanın hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Musa Ajeti ise, alınan yeni tedbirleri yerinde bulmadığını belirterek, en iyi çözümün mevcut hükumetin iktidarı bırakması olduğunu dile getirdi.

Driton Jakupi, gastronomi alanında çalışan herkesin bu protesto gösterisine katılmasının gerekli olduğunu söyleyerek; hükumetin, yeni korona virüs tedbirleri almak yerine ekonomiye odaklanmasının daha faydalı olacağını ifade etti. Jakupi, tedbirlerin, ekonomiyi daha da zayıflatacağını düşündüğünü söyledi.