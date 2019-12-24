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Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü 2 bin 351 kişiye Türkçe öğretti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kosova'da yaklaşık 10 yıldır aktif faaliye gösteren Yunus Emre Türk Külür Merkezi, Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da yaklaşık 10 yıldır aktif faaliye gösteren Yunus Emre Türk Külür Merkezi, Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Kosova'da 10 yıla yakın faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Türk Külür Merkezi, Arnavut ve Boşnak asıllı öğrencilerin katılımıyla sona eren Türkçe kursu sertifika töreni düzenledi. Prizren'deki Yunus Emre Türk Külür Merkezi'nde düzenlenen seritfika törenine bir konuşma yapan Dr. Mehmet Ülker, Yunus Emre Türk Külür Merkezi olarak Kosova'da bugüne kadar 2 bin 351 Arnavut ve Boşnak asıllı vatandaşın Türkçe kurslarını tamamladığını söyledi. Törene katılan T.C Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni bu başarılı projelerinden dolayı tebrik etti. Türkçe kursunu tamamlayan öğrenciler de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yetkililerine teşekkür etti. Törende öğrenciler, Türkçe şiirlerin yanı sıra şarkılar da söylediler. Tören sonunda Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

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