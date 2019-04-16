MAMUŞA (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Mamuşa Belediyesinde, "Tokat-Zile'den Prizren-Mamuşa'ya Uluslararası Kültür Köprüsü" konulu sempozyum düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) ile Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi tarafından, Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulunda düzenlenen sempozyuma, Kosova TİKA Koordinatör Yardımcısı Zeki Bulduk, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, BAŞTEK Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tüzer, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Mekanlar değişmiş olabilir, coğrafyalarımız değişmiş olabilir, fakat bizi bir araya getiren, aynı pota içerisinde bir kimlik kazanmamıza imkan veren kültürel ögeler hatırlandıkça devam eder ve nesilden nesile aktarılır." dedi.