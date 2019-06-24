Kosova’dan FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi raporuna onay

Kosova Meclisi, FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu 2’ye karşı 58 oy ile kabul etti.

Kosova Meclisi milletvekilleri, geçen yıl Kosova’dan FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu görüştü. Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulunda bir kaç saat süren tartışmaların ardından rapor, 2’ye karşı 58 oy ile onaylandı. Kosova Meclis Araştırma Komisyonu’nun aylar süren incelemelerinin ardından hazırladığı 78 sayfalık rapor, milletvekilleri tarafından tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Geniş kapsamlı tartışmalarda bazı milletvekilleri, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dış edilmesi operasyonunu yasa dışı olarak değerlendirdi. Bazı milletvekilleri, operasyonun Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin himayesinde yapıldığını belirtti.

Araştırma Komisyonu Başkanı ve Vetvendosje milletvekili Xhelal Sveçla, komisyona aralarında Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj’ın da yer aldığı 27 kişinin ifade verdiğini hatırlatarak, Türk vatandaşları olarak tanımladığı FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi operasyonu sırasında 31 yasa ihlalini tespit ettiklerini kaydetti. Vetvendosje Hareketi Parlamento Grup Başkanı Glauk Konjufca, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dışı edilmesi operasyonunda Kosova’nın, Türkiye karşısında vasallık durumuna düştüğüne dikkat çekti. Tartışmalarda söz alan çoğu milletvekili Araştırma Komisyonu’nun raporuna destek verdi.