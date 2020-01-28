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Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilenlerin arasında olan Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar verildi.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilenlerin arasında olan Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar verildi. Sanık Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat etmesine karar verdi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Günakan getirildi. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM"
Duruşmada, sanık Hasan Hüseyin Günakan son savunmasında, " Ben örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Yasal olarak getirildiğim iddia ediliyor. Ancak Kosova meclis araştırma komisyonu, bizim yasal olarak getirildiğimizi kabul etmiyor. Benim dini sohbetlerle alakam yok. Sabıka kaydım yok. Hakkımda himmet iddiası yok, yani hakkımda somut delil yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Duruşmada sanık avukatı da müvekkili hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını reddederek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

"ÖĞRETMENLİK YAPTIM"
Son sözü sorulan sanık Hasan Hüseyin Günakan, "Benim örgütsel faaliyet yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Ben öğretmenlik yaptım. Dosyadakiler benim lehime olan şeyler. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

8 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan kısmen uzaklaşarak 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı "Uluslararası casusluk" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" ve "uluslararası casusluk" gibi suçlardan dava açılmıştı.
Hazırlanan iddianameye göre, tutuklu sanıkların bu suçlardan 16 yıl 6 aydan 28 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda dosya kapsamındaki tutuklu sanıklardan Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya kapsamındaki tutuklu diğer sanık Kahraman Demirez ise, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kosova'dan getirilen diğer sanıkların ise yargılanmalarına devam ediliyor.

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