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  4. Kosova'dan getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Kosova'dan getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Demirez ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Demirez, örgütle bir irtibatının bulunmadığını iddia ederek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Demirez, tahliye talebinde bulunarak, beraatine yönelik karar verilmesini istedi.

Avukatların da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

Heyet, Kahraman Demirez'in, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığa atılı ''uluslararası casusluk'' suçundan ise beraatini kararlaştıran heyet, Demirez'in tutukluluk halinin ise mevcut delil durumu ve verilen cezayı dikkate alarak devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından hapis cezası istenmişti.

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