Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT’in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı. Duruşmada beyanı alınan tanık Kazım Avcı, her iki sanığı da tanıdığını belirterek, bu sanıkların örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Tanık Avcı, Yusuf Karabina'nın 2013 yılına kadar Mehmet Akif Koleji’nde okul müdürü olduğunu anlatarak, ''Ben Kosova’dan ayrıldıktan sonra genel müdür yardımcısı oldu. Bu okullar FETÖ’ye bağlı okullardır. Karabina’nın üst konumunda Mustafa Erdem (sanık) vardı. Onun üstünde kimse yoktu. Toplantı şekillerine dair bilgim yok.'' diye konuştu. Tanık beyanlarının ardından söz alan sanıklar Yusuf Karabina ve Mustafa Erdem, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatı da söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın suçlarının vasıf ve mahiyeti bakımından tutukluluklarının devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına, dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet, celse beklenilmeksizin gelecek olan mütalaanın taraflara gönderilmesine ve bir sonraki duruşma son savunmalarını yapmaları konusunda ihtar da bulunarak duruşmayı erteledi. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve örgütün yurt dışı yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, silahlı terör örgütünün Güney Amerika (Brezilya, Arjantin), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde okul, şirket ve kurum/kuruluşunun bulunduğu bildirildi.

İddianamede, FETÖ'nün bu okul, şirket, kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün tüm yurt dışı okul yapılanması ve müzahir dernekleriyle ilgili soruşturma emrinin verildiği anımsatıldı. İddianamede, ''Her ne kadar örgüt tarafından yurt dışında eğitim-öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye çalışılsa da asıl amacın, eğitim öğretim faaliyeti görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin edip iş birliği yaptığı ülke ve devletlere aktararak uluslararası casusluk suçu olduğu anlaşılmaktadır.'' denildi. - Rus istihbaratı: "FETÖ'nün okullarında çalışanlar ajan" Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), FETÖ okullarında çalışan öğretmenlerin ABD ve İngiltere adına ajanlık yaptığı ve bazı Türk Cumhuriyetleri'nde darbe girişimlerine katıldığını tespit etmesi üzerine Rusya'nın bu yapıya ait okulları kapatarak, öğretmenleri sınır dışı ettiği hatırlatılan iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütünün Rusya'daki temsilcisi Tolerans Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Şirin'in de ülkeye girişinin yasaklandığı anımsatıldı.

İddianamede FETÖ'nün, yurt dışında sözde eğitim öğretim kurumları vasıtasıyla oluşturduğu bu istismarcı algıyla faaliyette bulunduğu birçok ülkenin yönetimlerinden destek gördüğü ve bu alanda rahatlıkla lobi oluşturduğu vurgulandı. - "ByLock" yazışmaları ele verdi Sanık Mustafa Erdem'in de Gülistan Eğitim Kurumları'nda müdürlük yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, sanığın Bank Asya mevduatını örgütün talimatının ardından artırdığı, aynı zamanda "ByLock" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu kaydedildi. İddianamede, sanık Erdem'e ait "ByLock" mesajları incelendiğinde ise örgütsel konu ve içeriklerle Kosova'daki okul yapılanmasına dair birçok yazışmanın mevcut olduğu vurgulandı. Sanık hakkında yapılan açık kaynak araştırmasında ise Türkiye'de, örgütün Kosova yapılanması ve Gülistan Eğitim Kurumları aleyhine yapılan bir haberle ilgili olarak Mustafa Erdem adına yapılan ihtarname ile bu haberlerle ilgili tekzip yayınlanmasının talep edildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, FETÖ soruşturmasında şüpheli sıfatıyla beyanı alınan K.A'nın ifadesinde, sanık Erdem'i teşhis ederek 2013 yılı sonrasında örgütün Kosova'daki "abisi/imamı" olarak görev yaptığını söylediği belirtildi.