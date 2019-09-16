Kosova’dan getirilen FETÖ üyelerinin yargılanmasına başlandı

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirilen sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina’nın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kosova istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanıp Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Erdem, Yusuf Karabina ve avukatları katıldı.

"Suç olduğunu bilseydim yapmazdım"

Duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Erdem, “Ben bu okullarda sadece ailemi geçindirmek için görev yaptım. Bunun dışında görevim olmadı, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Bank Asya’ya para yatırdığı iddiasına ilişkin konuşan sanık Erdem, “İhtiyaçlarım için bu hesabı kullandım. Emir ve yönlendirmelerle değil. Böyle bir şeyin suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Talimatla para yatırmadım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.