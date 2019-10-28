Kosova'dan Türkiye'ye uzanan dede mesleğini sürdürüyorlar

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Mercan ailesinin 1917 yılında Kosova'da başlayıp Türkiye'ye taşıdığı bozacılık mesleği, dördüncü ve beşinci kuşak tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürdürülüyor.

Kosova'nın Prizren şehrinde Abdullah Efendi'nin başlattığı boza üretimi, oğlu Osman Ağa tarafından Türkiye'ye taşındı. Osman Ağa'dan çocuklarına geçen bozacılığı dördüncü kuşakta Abdullah Mercan devraldı. Mercan'ın çocukları, aile ile adı özdeşleşen boza üretimini beşinci kuşak olarak devam ettiriyor.

Boza üreticisi Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozacılığın zor bir iş olduğu için Türkiye'de çok az meslek erbabı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Mercan, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti bozanın kemikleri güçlendirdiğini ve hazmı kolaylaştırdığını dile getirdi.

Bozayı darı ve mısır unundan yaptıklarını belirten Mercan, "Darı pahalı olduğu için bazı bozacılar buğday unu kullanır, biz kullanmıyoruz." dedi.

Mercan, bozanın emziren anneler için süt artırıcı, çocuklar için de kemik gelişimi için faydalı ve besleyici bir gıda olduğunu vurguladı.