Kosovalı Bakan Demiri'den Maarif Okullarına ziyaret

PRİZREN (AA) - Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Uluslararası Maarif Okulları Prizren Şubesini ziyaret etti.

Boşnak asıllı olan Demiri, okulda Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar ve Kosova Uluslararası Maarif Okulları Prizren Okul Müdürü Ali Sedat Aslan tarafından karşılandı.

Yetkililerden Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmaları ve okulları hakkında bilgi alan Demiri, sınıfları ziyaret ederek Maarif Okulları tarafından Kosova'da verilen kaliteli eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demiri, "Maarif Okullarının öğrenci alırken giriş sınavı uygulaması, kalite odaklı çalıştıklarının bir göstergesidir. Bu özveriyle bu okulların her yıl daha da fazla gelişeceğine inanıyorum. Umarım gelecekte de başarılarınız artarak devam eder." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Özbaysar ise Kosova'nın en başarılı öğrencilerini yetiştirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Özbaysar, "Bakan Demiri'nin siyasi ve bürokratik ziyaretlerinde okulumuzu tanıtması ve övmesi bizleri çok mutlu ediyor ve Boşnak halkıyla olan gönül bağımızın artmasına büyük katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Maarif Okullarının, Priştine ve Prizren şubelerinde olmak üzere ülke genelinde toplam 530 öğrencisi bulunuyor.

