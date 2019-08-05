PRİŞTİNE (AA) - Kosova Savaşı'nı Türkiye’ye anlatan Kosovalı gazeteci Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla başkent Priştine mezarlığına defnedilen Ruşiti için burada tören düzenlendi.

Törene ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kosova Türk Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun dönem AA'nın Kosova'da muhabirliğini yaptığını, 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı sırasında ise Ruşiti ile birlikte haber geçtiklerini anlattı.

Ruşiti ile yıllarca yakın çalıştıklarını kaydeden Arslan, Ruşiti'nin son derece dayanışma içerisinde bir meslektaş olduğunun altını çizdi.

Burbuçe Ruşiti'yi, gerek savaş döneminde gerek savaş sonrasında bilgi kaynaklarının elde edilmesinde gazeteci arkadaşlarıyla paylaşım içindeki değerli bir meslektaş olarak nitelendiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi sadece Türkçe medyada çalışanlar değil, Kosova'daki diğer medya kurumlarında çalışan arkadaşlarımız için de büyük bir kayıp. Ölüm haberini büyük bir üzüntü ile karşıladık. Fakat hatıralarımızda, Kosova medyasında iyi, mert, samimi ve cesur bir gazeteci olarak hatırlanacaktır."