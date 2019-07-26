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Kosovalı öğrencilerin "denge dansı" ilgi topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Akademi Rumeli-5 Projesi kapsamında Edirne'ye gelen Kosovalı öğrencilerin sahnelediği denge dansı büyük alkış aldı

EDİRNE (AA) - Akademi Rumeli-5 Projesi kapsamında düzenlenen kültür etkinlikleri programında Kosovalı öğrencilerin başları üzerinde bardaklarla yaptığı denge dansı gösterisi beğeni topladı.

Edirne Valiliği himayesinde 12 Balkan ülkesinden 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Akademi Rumeli Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Türk kültür öğelerini öğrenen Balkanlı öğrenciler, düzenledikleri programlarla kendi kültürlerini de yansıtıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür etkinliği programında Kosovalı öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin başlarına koydukları bardaklarla yaptıkları denge dansı gösterisi ilgi gördü. Öğrencilerin coşkusuna katılımcılar da alkışlarla eşlik etti.

- Atölyelerde eğitim görüyorlar

Atölye çalışmaları kapsamında öğrenciler Türk kültürünü de öğreniyor.

Balkan ülkelerinden gelen yetenekli öğrenciler, atölye çalışmalarında sanattan edebiyata, gastronomiden müziğe kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından düzenlenen eğitimlerde Türk kültürüne ait öğelerle tanışıyor.

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