Kosovalı sağlık çalışanları can güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor

Kosova’da sağlık çalışanlarına karşı fiziki saldırıların artmasının ardından sağlık çalışanları, protesto gösterisi düzenleyerek Hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından can güvenliklerinin sağlanması için tedbir alınmasını talep etti.

Yeni tip korona virüsü Covid-19 salgını ile mücadele eden Kosova’da sağlık çalışanlarına karşı fiziki saldırılar artmaya başladı. Hasta yakınları tarafından saldırılara maruz kalan sağlık çalışanları, ilgili devlet kurumları tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda, vatandaşlara hizmet vermenin zorlaşacağına dikkat çekti.

düzenleyen Kosovalı sağlık çalışanları, seslerini duyurmak için Priştine Devlet Hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi’ne (QKUK) bağlı Cerrah Kliniği avlusunda protesto eylemi gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından can güvenliklerinin sağlanması için acilen tedbir alınmasını talep etti. Çalışma yerlerinde can güvenliğinin olmadığına dikkat çeken sağlık çalışanları, bu hususta Hükümeti duyarsız davranmakla suçladı.

“Güvenlikçi personele, sağlık çalışanlarının can güvenliğini koruması yetkisi verilmelidir”

Korona salgını şartlarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için sağlık çalışanları temsilcilerinin katıldığı protesto eyleminde konuşan Kosova Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Fitim Havolli, hasta yakınlarının saldırgan davranışlarının endişe verici boyutlara ulaştığına işaret etti. “Hastane ve kliniklerin güvenlikçiler tarafından korunması, sağlık çalışanlarının can güvenliğini güvence altına almıyor. Güvenlikçi personele, sağlık çalışanlarının can güvenliğini koruması yetkisi verilmelidir” şeklinde açıklama yapan Havolli, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Covid-19 salgını şartlarında sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının öncelikli yükümlülük olduğunu belirten Havolli, hasta yakınlılarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını talep etti. Hemşire Hana Haxholli Beqiri de tüm çalışanların can güvenliğini garanti altına alacak tedbirlerin alınmasının şart olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz ağır salgın şartlarında çalışmalarımızı sorumlulukla yerine getirmek için can güvenliğini sağlamak gerekir” dedi.

Kosova’da son dönemlerde sağlık çalışanlarına karşı hasta yakınları tarafından onlarca saldırı yapıldı.