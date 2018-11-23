Kosovalı Sırp siyasetçinin öldürülmesine ilişkin operasyon

PRİŞTİNE (AA) - Kosova polisi, "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver Ivanovic'in bu yılın başında öldürülmesine yönelik düzenlediği operasyonda ikisi emniyet görevlisi dört Kosovalı Sırp'ı gözaltına aldı.

Kosova Polisi Enformasyon Ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, yetkili savcılık emri doğrultusunda, ocak ayında Ivanovic'in ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa'da dört adrese düzenlenen operasyonda dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, üç kişinin cinayet şüphesiyle, bir kişinin ise baskın sırasında polis görevlilerine direnmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınan dört Kosovalı Sırp'tan ikisinin polis olduğu, operasyon kapsamında bir kişinin halen arandığı ifade edildi.

- Kosova hükümetinden tepki

Kosova hükümetinden yapılan açıklamada ise operasyonun Kosova Özel Savcılık emri doğrultusunda ve kanunlar çerçevesinde gerçekleştiği ve hiçbir siyasi gelişme ile ilişkisi olmadığına dikkat çekilerek, emniyetin hiçbir etnik veya siyasi gruba karşı hareket etmeyeceği konusunda Kosova vatandaşlarının emin olması gerektiğinin altı çizildi.