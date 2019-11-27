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Kosovalı STK'lardan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedeler için Kosova'daki STK'lar yardım topluyor.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'ta dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedeler için Kosova'daki STK'lar yardım topluyor.
25 kişinin hayatını kaybettiği ve 600'ün üzerinde yaralının olduğu Arnavutluk için başta Türkiye olmak üzere, Kosova ve birçok ülkeden yardım kuruluşları destek olmayı sürdürüyor. Kosova'nın Prizren şehrinde kurulan standa, vatandaşlar ile birlikte iş insanları, gıda, giyim, yatak ve battaniye gibi malzemeleri topluyor.
Topladıkları malzemeleri TIR'lara yükleyen Bashkimi Basketbol takımının Arpaçık taraftar gurubu lideri Gızim Çira, "Arnavutluk'ta meydana gelen depremden dolayı Arpaçık taraftarları ve bazı STK'lar olarak bu yardım kampanyasını başlattık. Vatandaşlarımız ve özel şirketler tarafından çok fazla ilgi var. Bu nedenle kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Yardımlarımız, Cuma gününe kadar devam edecek. İlk TIR'ı bugün gönderiyoruz. Toplanacak olan diğer malzemeleri ise Cuma akşamı göndereceğiz” dedi.

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