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Kosovalılar Kurban Bayramını büyük sevinçle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kosova’da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

Kosova’da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Kosovalılar Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olması temennisiyle sabah erken saatlerde bu kez camilere akın etti.
Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören başkent Priştine’de Büyük Cami olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde düzenlendi. Tüm diğer camiler gibi müminlerle dolup taşan Osmanlı eseri olan Fatih Sultan Mehmet Camisi’nin avlusu da doldu. Kosovalılar tarafından Bayram namazı, büyük bir katılımla kılındı. Kılınan namazın öncesinde ilahiler ve Kur’an-ı Kerim’den bölümler okundu. Ardından Kosova İslam Birliği Başkan Yardımcısı Reshat Efendi Mexhiti, bayram mesajını içeren hutbesinde tüm müminlerin bayramını kutlayarak, birbirleriyle daha fazla dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu. Mexhiti , bayram hutbesinde, insanlığın daha iyi bir yaşam, sağlıklı bir toplum ve gerçek bir birlik ve kardeşlik için değerler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Mexhiti, Kurban Bayramı’nın eşitlik, adalet, birlik, dayanışma, iyilik ve fedakarlığın ilahi öğretileri için en iyi yolu yansıttığını vurguladı. Mexhiti, “Bu coşkulu bayram gününde, tüm iyi niyetli insanları, fakir, yetim, sakat, yalnız ve ihtiyacı olan herkese yardım etmeye daha insancıl , sağlam, daha şefkatli ve hoşgörülü olma iradesine sahip olmaya davet ediyorum. İnsanlık daha iyi bir yaşam, sağlıklı bir toplum, bir birlik ve gerçek bir kardeşlik için değerler geliştirmelidir ” ifadesine yer verdi.

Daha sonra dualara katılan Kosovalılar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.
Bayram namazına katılan Blerand Krasniqi, tüm Müslüman alemin Kurban Bayramını kutlayarak, bayramın, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın pekişmesine vesile olmasını diledi. Fatmir Cakiqi, Kurban Bayramı’nın İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Bugün büyük bir gün, büyük bir sevenç ve heyecan içindeyiz” dedi. Rexhep Bilali, mübarek Kurban Bayramı’nı coşku içinde karşıladıklarını belirterek, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

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