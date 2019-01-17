HABER

"Kosova'nın adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

Sırbistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve gümrük vergisi kararı) Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir" - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük"

BELGRAD (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve Sırbistan ile Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." dedi.

Rus lider, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, bugünkü görüşmelerde de bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin asırlardır var olduğunu kaydeden Putin, Rus ve Sırp halkları arasında manevi bir bağ bulunduğuna dikkati çekti.

Putin, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Rus gazının Sırbistan ve Balkanlar'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Sırbistan'a savunma alanında güçlenmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Putin, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatların da devam edeceğini belirtti.

Sırbistan-Kosova meselesine de değinen Putin, "Rusya'nın Kosova hakkındaki tutumu herkes tarafından biliniyor. Biz, Belgrad ile Priştine'nin ideal bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova-Sırbistan diyalog sürecindeki ara bulucu rolünü yeterince yerine getiremediğini savunarak, "Rusya, her zaman aktif bir şekilde bu sorunların çözümüne katkıda bulundu. Eğer bölgede istikrar istiyorsak ortaklarımızı uzlaşma sağlanması noktasında ikna etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Sırbistan'ın Kosova konusundaki endişesini paylaştıklarını ifade ederek, Kosova'nın ordu kurmak ve yüzde 100 gümrük vergisi uygulamak gibi kararlarının iki ülke arasındaki durumu zorlaştırdığını söyledi.

Rus lider, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." ifadesini kullandı.

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi büyük"

Cumhurbaşkanı Vucic de Rusya ile bugün çok sayıda iş birliği protokolü imzaladıklarına değinerek, "Neredeyse her alanda iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya ile ticaret hacmimiz her yıl artıyor. Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile gelecek dönemde doğal gaz boru hattı inşa etme kararı aldıklarını kaydeden Vucic, "Gaz depolarımızı 750 milyon metreküpe çıkartacağız ve yeni gaz santralleri yapıp Sırbistan'da yeni ekonomik kalkınma kapılarını açmış olacağız." dedi.

Vucic, demir yolunun gelecekte ulaşımın anahtarı olacağını vurgulayarak, Sırbistan ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ifade etti.

Türk Akımı'na da değinen Vucic, "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük. Üzerimize düşen birçok sorumluluğu tamamladık. Gazı Ukrayna ve Macaristan'dan alıyorduk ancak gelecekte Bulgaristan üzerinden almak istiyoruz. Bu, bizim için son derece önemli." görüşünü paylaştı.

Kosova konusunu da değerlendiren Vucic, Kosova'nın yüzde 100 gümrük vergisi kararının ardından diyalog sürecinin durduğunu anımsatarak, "Arnavutlar belli ki çözüm istemiyor. Rusya olmadan Kosova meselesinin çözüleceğine de inanmıyorum. Yakın gelecekte çözülür diyecek kadar da iyimser değilim." ifadelerini kullandı.

- Vucic'e Aleksandar Nevski Nişanı

Bu arada, basın toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırp Cumhurbaşkanı'na Aleksandar Nevski Nişanı'nı takdim etti.

Vucic, Rusça yaptığı teşekkür konuşmasında, bu nişanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Nişanı Putin'den almak büyük bir gurur. Sayın Putin, Rusya'yı ayağa kaldıran ve Sırpların çıkarlarını koruyan bir lider." dedi.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına çalışmaya devam edeceğini söyleyen Vucic, Sırbistan'ın son yıllarda bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve askeri tarafsızlığını koruduğuna dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında büyük çoğunluğu inovasyon ve dijitalleşme alanlarında olmak üzere 21 iş birliği protokolü imzalandı.

Rus lider, Belgrad'daki temasları kapsamında Aziz Sava Kilisesi'ni de ziyaret edecek.

"Kosova'nın adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir"

- Sırbistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve gümrük vergisi kararı) Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir" - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Russian President Putin in Serbia

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Vuçiç basın toplantısı sırbistan Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.