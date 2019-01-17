"Kosova'nın adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir"

Sırbistan'a savunma alanında güçlenmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Putin, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatların da devam edeceğini belirtti.

Putin, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Rus gazının Sırbistan ve Balkanlar'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin asırlardır var olduğunu kaydeden Putin, Rus ve Sırp halkları arasında manevi bir bağ bulunduğuna dikkati çekti.

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, bugünkü görüşmelerde de bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus lider, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

BELGRAD (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve Sırbistan ile Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." dedi.

Sırbistan-Kosova meselesine de değinen Putin, "Rusya'nın Kosova hakkındaki tutumu herkes tarafından biliniyor. Biz, Belgrad ile Priştine'nin ideal bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova-Sırbistan diyalog sürecindeki ara bulucu rolünü yeterince yerine getiremediğini savunarak, "Rusya, her zaman aktif bir şekilde bu sorunların çözümüne katkıda bulundu. Eğer bölgede istikrar istiyorsak ortaklarımızı uzlaşma sağlanması noktasında ikna etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Sırbistan'ın Kosova konusundaki endişesini paylaştıklarını ifade ederek, Kosova'nın ordu kurmak ve yüzde 100 gümrük vergisi uygulamak gibi kararlarının iki ülke arasındaki durumu zorlaştırdığını söyledi.

Rus lider, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." ifadesini kullandı.

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.