Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elde ettiği başarılar, Kosova'nın uluslarası platformda hak ettiği yerin bir göstergesi olmuştur." dedi.

Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılı dolayısıyla Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyona katılan Selçuk, Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiğinde Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu hatırlattı.

Selçuk, "Türkiye, Kosova'nın varlığını, refahını ve tanınma çabalarını bugüne kadar her platformda desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kosova'nın çok etnikli yapısını ve demokratik siyasetini, müreffeh bir toplumla taçlandırma yönünde istikrarlı bir ilerleme içinde olduğunu ifade eden Selçuk, "Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elde ettiği başarılar, Kosova'nın uluslararası platformda hak ettiği yerin bir göstergesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Türkiye ve Kosova'nın ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişerek sürdüğüne ve Kosova'daki yatırımlarını arttıran Türk şirketlerinin yaklaşık 10 bin Kosovalıya istihdam sağladığına işaret ederek, Türkiye-Kosova Karma Ekonomik Komisyonu Eş-Başkanı olarak ilişkilerin geliştirilmesi için kendisinin de elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğine de değinene Selçuk, "FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin değil, Kosova dahil olmak üzere bölgedeki tüm devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütüdür. Ülkemizin FETÖ terör örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına, dostumuz Kosova'nın verdiği desteğin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

