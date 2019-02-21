HABER

Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elde ettiği başarılar, Kosova'nın uluslararası platformda hak ettiği yerin bir göstergesi olmuştur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elde ettiği başarılar, Kosova'nın uluslarası platformda hak ettiği yerin bir göstergesi olmuştur." dedi.

Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılı dolayısıyla Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyona katılan Selçuk, Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiğinde Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu hatırlattı.

Selçuk, "Türkiye, Kosova'nın varlığını, refahını ve tanınma çabalarını bugüne kadar her platformda desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kosova'nın çok etnikli yapısını ve demokratik siyasetini, müreffeh bir toplumla taçlandırma yönünde istikrarlı bir ilerleme içinde olduğunu ifade eden Selçuk, "Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığından bu yana elde ettiği başarılar, Kosova'nın uluslararası platformda hak ettiği yerin bir göstergesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Türkiye ve Kosova'nın ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişerek sürdüğüne ve Kosova'daki yatırımlarını arttıran Türk şirketlerinin yaklaşık 10 bin Kosovalıya istihdam sağladığına işaret ederek, Türkiye-Kosova Karma Ekonomik Komisyonu Eş-Başkanı olarak ilişkilerin geliştirilmesi için kendisinin de elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğine de değinene Selçuk, "FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin değil, Kosova dahil olmak üzere bölgedeki tüm devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütüdür. Ülkemizin FETÖ terör örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına, dostumuz Kosova'nın verdiği desteğin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Sınıra komando sevkiyatıSınıra komando sevkiyatı
Fatih'te otelde çatı yangınıFatih'te otelde çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kosova'nın bağamsızlığının 11. yılı

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.