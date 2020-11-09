HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı

Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı

09.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen eski Kosova cumhurbaşkanı Haşim Taçi, hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından ön duruşma için ilk kez Lahey'de hakim karşısına çıktı.

Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı

Savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen eski Kosova cumhurbaşkanı Haşim Taçi, hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından ön duruşma için ilk kez Lahey'de hakim karşısına çıktı.

Geçen perşembe günü Kosova cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettikten sonra aynı gün Hollanda'nın Lahey kentine getirilerek gözaltına alınan Taçi'nin, Kosova Özel Mahkemesi ilk duruşması pazartesi öğleden sonra yapıldı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen duruşmada, Haşim Taçi hakkındaki suçlamalar, yüzüne karşı okundu. Taçi, iddianamede yer alan suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu öne sürdü. Taçi, 18 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı tarafından hazırlanan 68 sayfalık iddianamede, Haşim Taçi'nin yanı sıra, Eski Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Sözcüsü Yakup Krasniki, ve UÇK yöneticilerinden Recep Selimi de suçlanıyor.

İddianemede, Taçi ve diğer sanıklar; yasa dışı veya keyfi tutuklama, zalimane muamele, işkence ve cinayet gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ile işkence, cinayet, kişilerin zorla kaybedilmesi ve zulüm gibi diğer insanlık dışı eylemlerden sorumlu tutuluyor.

Koronavirüs önlemleri alındı

Sanıkların, en az Mart 1998'den Eylül 1999'a kadar Kosova'nın çeşitli yerlerinde ve Kuzey Arnavutluk'taki Kukës ve Cahan'da bu suçları işlemeyi sürdürdükleri kaydedildi.

Sırp, Roman ve Aşkaliler, Katolikler, Sırp yetkililer ve Sırplarla etkileşime girdikleri iddia edilen siviller ile Kosova'daki muhalefetin bu suçların mağduru olduğu vurgulandı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle, duruşma salonuna sınırlı sayıda izleyici ve medya mensubu alındı. Mahkeme salonunda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulandı. Görevliler, salonda zaman zaman ağız maskesi ile konuşma yaptı.

Kosova Özel Mahkemesi'ne ilk olarak sabah saatlerinde eski UÇK Sözcüsü Yakup Krasniki çıktı. Krasniki, iddianamede yer alan hakkındaki suçlamaları reddetti.

Salı günü de Kadri Veseli ve Recep Selimi, mahkeme önüne çıkacak.

Haşim Taçi ve diğer sanıklar, Kosova Özel Mahkemesi'ne ait Lahey'deki cezaevinde kalıyor.

Haşim Taçi: Cumhurbaşkanlığından sanık sandalyesine

Kosova'daki Broçna köyünde 1968 yılında doğan Haşim Taçi, Priştine Üniversitesi'nde felsefe tarihi öğrenimi gördü. İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde yüksek lisan yapan Taçi, genç yaşlardan itibaren Arnavut milliyetçiliğini yemel alan görüşlere yakınlık duydu.

Zürih'te Arnavut siyasi göçmen grubunun aktif üyelerinden biri olan Taçi, Kosova Halk Haraketi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Sırbistan'a bağlanan Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele eden Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) katılan Taçi, Arnavutluk'ta eğitilen acemi askerlerin güvenli biçimde Kosova'ya gönderilmesinden sorumlu oldu.

Sırbistan mahkemesi, 1997 yılında Taçi'yi terör faaliyetlerinden dolayı gıyabında suçlu buldu. UÇK'nın başkanlığına yükselen Taçi, Sırp yönetimine karşı silahlı mücadele başlattı. Mart 1998 - Eylül 1999'a kadar süren çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haşim Taçi, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın ilk cumhurbaşkanı oldu. Avrupa Konseyi tarafından başlatılan soruşturma sonucu Taçi ve UÇK yönetimindeki 9 kişinin, Kosova'daki bağımsızlık mücadelesi sırasında savaş ve insanlığa karşı suç işledikleri belirtildi. Taçi, uluslararası yasa dışı bir organ kaçakçılığı şebekesinin lideri olmakla da itham edildi.

Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde Hollanda'nın Lahey kentinde, Kosovalı Arnavutlar'ın işlediği savaş suçlarını ele almak üzere, 2015 yılında bir özel mahkeme kurulması kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Rus helikopteri, Ermenistan’dan ateşlenen füzeyle düştü!Rus helikopteri, Ermenistan’dan ateşlenen füzeyle düştü!
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Trump'tan 'Pensilvanya' paylaşımı
Trump'tan 'Pensilvanya' paylaşımı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Diğer Haberler
Son dakika: Rus helikopteri, Ermenistan’dan ateşlenen füzeyle düştü!
Rus helikopteri, Ermenistan’dan ateşlenen füzeyle düştü!
AB'den koronavirüs aşısı alımı açıklaması
AB'den koronavirüs aşısı alımı açıklaması
İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan kritik uyarı: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy koronavirüse yakalandı
Ülke şokta! Devlet Başkanı koronaya yakalandı
ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopterin yere çakılma anı kamerada
Dehşete düşüren anlar! Ambulans helikopter böyle çakıldı
İsveç'te 'Yılın Onur Ödülü'nü Türk kızı kazandı
İsveç'te 'Yılın Onur Ödülü'nü Türk kızı kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.