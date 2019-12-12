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KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

PRİŞTİNE (AA) - "KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Rakovica, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Rakovica, yaptığı açıklamada, fotoğrafın birçok zaman yazıdan daha önemli olduğunu, kişisel değerlendirme imkanı sağladığını ifade etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafı hakkında konuşan Rakovica, Kosova halkının da geçmişte temel hak ve özgürlüklerini elde etme yolundaki çabalardan geçtiğini hatırlattı.

Kosova'nın yıllarca bağımsızlığın ve kendi bayrağının hayalini kurduğunu vurgulayan Rakovica, "2008'den beri kendi yasaları olan bir devletiz. Bu fotoğraf, geçmişi hatırlattığı için bana farklı bir duygu veriyor. İnanıyorum ki onlar da kendi haklarını arıyorlar." dedi.

"Beytullah'ın azmi" fotoğrafını da değerlendiren Rakovica, bu karenin hayatta asla pes etmemeyi yansıttığını kaydederek, "Hayallerimizle devam edelim, pes etmeyelim. Başarı uğraşmadan gelmez." diye konuştu.

Rakovica, AA ile KosovaPress arasındaki yakın iş birliğine de değinerek, gelecekte iki haber ajansı arasında daha somut iş birliği temennisinde bulundu.

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