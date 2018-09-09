"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız büyük bir yalan"

KUZEY MİTROVİCA (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan." dedi.

Vucic, Kosova ziyaretinin ikinci gününde Kuzey Mitrovica'da yaşayan Sırplara seslendi.

Vucic, ülke medyasınca "tarihi" olarak gösterilen, Kuzey Mitrovica'daki konuşmasında, şunları dile getirdi:

"Kosova'yı yıl sonuna kadar tanıyacağımız söylemleri büyük bir yalan. Kosova ile sorunun çözümünde elimizde taslak bile yok. Tek bildiğimiz çözüm için bir şeyler yapmamız gerektiği. Şimdilik tünelin ucunda ışık yok ancak 10 ila 20 yıl sonra olacağını umuyorum. Bu bağlamda, gelecekte birilerinin Arnavutlarla anlaşma sağlaması gerekecek."

Kosova ile diyaloğa devam edeceklerini aktaran Vucic, Sırpların yaşadığı her yerde dilini ve kültürünü korumaları gerektiğini vurgulayarak, Kosova'daki 10 Sırp belediyesinde anaokulundan yeni iş yerlerinin açılmasına kadar her alanda bu belediyelerin kalkınması için yardımda bulunacaklarını belirtti.

Kosova'ya geliş amacının buradaki Sırp belediyelerine maddi yardım sağlamak olduğunu yineleyen Vucic, "Sırpların yaşadığı her köyü ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Buna kimse engel olamaz." dedi.