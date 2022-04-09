Kosta Rika’da korkunç anlar! Uçak pistte ikiye ayrıldı

Deutsche Post AG tarafından işletilen uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'na acil iniş talep etti. Zorlu bir inişten sonra DHL uçağı pistten çıkarak ikiye bölündü. Sabah 10.00’da meydana gelen olayda uçağın bir kanadı iniş esnasında kırıldı ve kuyruğu pistin yanındaki çimenli bir alana yayılarak ayrıldı. İtfaiyeciler enkazı köpükle söndürdüler.

ZARAR GÖREN OLMADI

DHL, mürettebatın zarar görmediğini, ancak bir personel üyesinin önlem olarak tıbbi bir değerlendirmeden geçtiğini söyledi. Olay, yoğun havalimanında kaosa neden oldu. Yaklaşık 8.500 yolcu ve 57 ticari uçuş ve kargo uçuşu etkilendi. Havaalanı, yerel saatle 15:30'da yeniden açılmadan önce pistteki enkaz nedeniyle saatlerce kapalı kaldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kosta Rika İtfaiye Departmanı müdürü Héctor Chaves birimlerin pilotu ve yardımcı pilotu çıkarmak için harekete geçtiğini ve sonra köpük uygulayarak yangını söndürdüğünü söyledi. Şimdi herhangi bir yakıtın drenaj sistemine ulaşmasını önlemek için toprak bir set üzerinde çalışıyorlar.

DHL ve havaalanı yetkilileri, operasyonları etkilemese de uçağı hareket ettirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi. Nakliye şirketi DHL'nin olay müdahale ekibini etkinleştirdiğini ve ne olduğunu belirlemek için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.



