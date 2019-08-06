Kosta Rika-Türkiye ilişkilerini ilerletmek için olaganüstü fırsatlar var"

- Stratejik iş birliğini geliştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerek"

İki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmasından bu yana ilişkilerin siyasi anlamda daha da güçlendiğine dikkati çeken Campos, turizm ve ticaret alanlarındaki ilişkileri geliştirmenin ekonomik düzeydeki hedefler arasında bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi Campos, bu anlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilişkilerin 70'inci yıl dönümü olan 2020'de ülkesini ziyaret etmesinin çok anlamlı olacağını kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1950'ye dayandığını dile getiren Campos, Türkiye ve Kosta Rika arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Gustavo Campos Fallas, iki ülke ilişkileri, turizm ve ticaret alanlarındaki ikili ilişkilerin durumu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

SİNAN DOĞAN - Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Kosta Rika ve Türkiye ilişkileri hakkında " İki taraflı ilişkilerimizi daha da ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var." dedi.

Campos, taraflar arasındaki ilişkileri ilerletmek için bilgi alışverişini güçlendirme sürecinde olduklarını söyleyerek "Büyükelçilik, her iki ülkenin özel sektörlerini yakınlaştırmak için çeşitli projeler geliştiriyor. İlişkilerimizi daha da ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Campos, üst düzey ziyaretlerin zaten mükemmel olan iki ülke diplomatik ilişkilerinin bağını daha güçlendireceğini, siyasi istişare mekanizmasının ilk toplantısının yakın dönemde dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Kosta Rika'nın San Jose kentinde yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Campos, Kosta Rika'nın serbest ticarete açık bir ülke olduğunu ve 17 serbest ticaret anlaşması yaptıklarını dile getirerek Kosta Rika'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) katılım sürecine öncelik verdiğini, Türkiye'ye de bu konudaki desteğinden dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

İki ülkenin de stratejik iş birliğini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Campos, Kosta Rika'dan Türkiye'ye 2001'den bu yana üç bakanın ziyaret gerçekleştiğini hatırlattı.