Kosta Rika'da rafting kazası: 5 ölü

SAN JOSE (AA) - Kosta Rika'da yaşanan rafting kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, ülkenin batısında Liverpool de Quepos yakınlarındaki Naranjito Nehri'nde rafting botlarının devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kızılhaç örgütü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Naranjito Nehri'nde rafting yapan 18 kişilik bir grubun botlarının devrildiğini ve aralarından 5'inin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter'dan kazayla ilgili üzüntülerini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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