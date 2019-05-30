Kosta Rika'dan Nikaragua için seçim çağrısı

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, komşu Nikaragua'ya uluslararası yaptırım uygulanmasına yol açan siyasi krizin çözülmesine yönelik özgür ve demokratik seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası gözlemciler denetiminde seçim çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Alvarado, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Nikaragua'da son yıllarda yaşanan krizin, insani boyutlarının endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, uluslararası topluma ülkede özgür ve demokratik seçim yapılabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Alvarado, "Nikaragua'daki derin siyasi krizin çözümü, şeffaf seçim ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Nikaragua'da protestoculara yönelik sert müdahaleleri eleştiren Alvarado, "Gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve göstericiler sert şiddete maruz kalıyor. Bunu kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alvarado, Nikaragua'da yaşanan siyasi açmazın sadece ülkede değil, bölge ülkelerinde de toplumsal ve ekonomik problemlere yol açtığını söyledi.