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Kosta Rika'dan Nikaragua için seçim çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

Kosta Rika'dan Nikaragua için seçim çağrısı

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, komşu Nikaragua'ya uluslararası yaptırım uygulanmasına yol açan siyasi krizin çözülmesine yönelik özgür ve demokratik seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası gözlemciler denetiminde seçim çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Alvarado, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Nikaragua'da son yıllarda yaşanan krizin, insani boyutlarının endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, uluslararası topluma ülkede özgür ve demokratik seçim yapılabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Alvarado, "Nikaragua'daki derin siyasi krizin çözümü, şeffaf seçim ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Nikaragua'da protestoculara yönelik sert müdahaleleri eleştiren Alvarado, "Gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve göstericiler sert şiddete maruz kalıyor. Bunu kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alvarado, Nikaragua'da yaşanan siyasi açmazın sadece ülkede değil, bölge ülkelerinde de toplumsal ve ekonomik problemlere yol açtığını söyledi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado

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