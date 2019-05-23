Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Nikaragua ve Venezuela'daki insani krize ilişkin problemlerin çözümünün askeri seçeneğin dışında tutulması gerektiğini bildirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre Alvarado, Nikaragua ve Venezuela'daki problemlerin çözümü konusunda askeri seçeneğin bu opsiyonların dışında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Alvarado, "Nikaragua ve Venezuela krizinin çözümü askeri seçeneğin dışında tutulmalı." ifadesini kullandı.

Venezuela ve Nikaragua krizlerinin Latin Amerika kıtasında ağır tahribatlar meydana getirdiğine dikkati çeken Alvarado, "Kuşkusuz bu krizler, Latin Amerika'yı çok etkiliyor çünkü toplumlarımız her gün biraz daha kaynaşıyor ve bütünleşiyor. Bir ülkede olanların diğerlerini etkilediği çok fazla faktör var." değerlendirmesinde bulundu.

Alvarado, demokratik yoldan sapmadan diyalogda ısrar edeceklerini, aksi takdirde başka türlü düşünmenin daha fazla şiddete yol açabileceğine işaret etti.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua ve Venezuela'da bir süreden bu yana ciddi insani ve siyasi krizler yaşanıyor.

