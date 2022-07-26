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Köstebek, çoban köpeğinin hedefi oldu... Saldırı anı kamerada! 'Ağzından alamadım'

26.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da Mert Yılmaz isimli Youtuber, koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeğinin, köstebeğe saldırı anını saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntülerle ilgili "Köstebeğe yazık oldu" yorumları yapıldı. İşte çoban köpeğinin köstebeğe saldırdığı o anlar!

Sosyal medyada çobanlıkla ilgili videolarıyla tanınan Mert Yılmaz isimli Youtuber, çoban köpeğinin köstebeğe saldırdığı anları anbean görüntüledi.

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Görüntülerde, koyunlarını otlattığı sırada Yılmaz, bir köstebek ile karşılaşıyor. Köstebeği incelediği sırada ise çoban köpeği bir anda köstebeğe saldırıya geçiyor.

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Köpeğin hedefi olan köstebek videosu 'Ağzından alamadım' başlığıyla sosyal medyadan yayınlandı.

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Çok sayıda kişi tarafından izlenilen görüntülerle ilgili "Köstebeğe yazık oldu" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
köstebek
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