Köstebek, çoban köpeğinin hedefi oldu... Saldırı anı kamerada! 'Ağzından alamadım'

Sosyal medyada çobanlıkla ilgili videolarıyla tanınan Mert Yılmaz isimli Youtuber, çoban köpeğinin köstebeğe saldırdığı anları anbean görüntüledi.

Görüntülerde, koyunlarını otlattığı sırada Yılmaz, bir köstebek ile karşılaşıyor. Köstebeği incelediği sırada ise çoban köpeği bir anda köstebeğe saldırıya geçiyor.

Köpeğin hedefi olan köstebek videosu 'Ağzından alamadım' başlığıyla sosyal medyadan yayınlandı.

Çok sayıda kişi tarafından izlenilen görüntülerle ilgili "Köstebeğe yazık oldu" yorumları yapıldı.



