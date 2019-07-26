Köstebek tabancası elinde patlayan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Karaman’da köstebek tabancası elinde patlayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Burhan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Bozkurt (68), köyün Belavar mevkisinde bulunan tarlasına dadanarak hasar veren köstebekleri öldürmek için köstebek tabancası hazırlarken elinde patladı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Tarlaya giden ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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