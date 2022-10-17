Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar değişimiyle dudak uçuklattı! Gönül Dağı dizisinin yıldızı çıktı

Köstebekgiller dizisinde hayat verdiği 'Caner' karakteriyle tanınan çocuk yıldız Yiğit Ege Yazar, şimdilerde delikanlı oldu. Yiğit Ege Yazar'ın son hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

TRT Çocuk'un iddialı yapımlarından Köstebekgiller dizisi, Pelin ve Caner'in köstebek komşularıyla kurduğu arkadaşlığı konu ediniyordu.

Dizide canlandırdığı Caner karakteriyle dikkat çeken Yiğit Ege Yazar, Köstebekgiller macerasından sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Yiğit Ege Yazar, şimdilerde İstanbul Çengelköy'de yaşıyor.

En son Gönül Dağı dizisinde Çaycı Bekir karakterini canlandıran Yiğit Ege Yazar'ın kariyer hedeflerinde ise yönetmen olmak var.

Aslen Sakarya Hendekli olan oyuncu, Instagram'da da epey aktif.

Sosyal medya kullanıcıları, Yazar'ın paylaşımlarına ''Ben sana küçükken aşıktım'' ve ''Bu kadar çabuk yaşlanmış olamazsın'' gibi yorumlarda bulunuyor.



