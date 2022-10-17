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Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar değişimiyle dudak uçuklattı! Gönül Dağı dizisinin yıldızı çıktı

17.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanan Köstebekgiller dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yiğit Ege Yazar, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Yiğit Ege Yazar'ın yıllar içindeki değişimini görenler, şaşıp kaldı.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar değişimiyle dudak uçuklattı! Gönül Dağı dizisinin yıldızı çıktı

Köstebekgiller dizisinde hayat verdiği 'Caner' karakteriyle tanınan çocuk yıldız Yiğit Ege Yazar, şimdilerde delikanlı oldu. Yiğit Ege Yazar'ın son hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

TRT Çocuk'un iddialı yapımlarından Köstebekgiller dizisi, Pelin ve Caner'in köstebek komşularıyla kurduğu arkadaşlığı konu ediniyordu.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Dizide canlandırdığı Caner karakteriyle dikkat çeken Yiğit Ege Yazar, Köstebekgiller macerasından sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Yiğit Ege Yazar, şimdilerde İstanbul Çengelköy'de yaşıyor.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

En son Gönül Dağı dizisinde Çaycı Bekir karakterini canlandıran Yiğit Ege Yazar'ın kariyer hedeflerinde ise yönetmen olmak var.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar değişimiyle dudak uçuklattı! Gönül Dağı dizisinin yıldızı çıktı

Aslen Sakarya Hendekli olan oyuncu, Instagram'da da epey aktif.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Sosyal medya kullanıcıları, Yazar'ın paylaşımlarına ''Ben sana küçükken aşıktım'' ve ''Bu kadar çabuk yaşlanmış olamazsın'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı

Köstebekgiller'in Caner'i Yiğit Ege Yazar koca adam oldu! Değişimi dudak uçuklattı


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