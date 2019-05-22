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Köstence’de Türk balıkçı teknesine müdahale anı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Romanya’nın Köstence Kıyı Koruma Kuvvetlerinin Köstence yakınlarındaki karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine yaptığı müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.Köstence Kıyı Koruma Kuvvetleri, Köstence sahillerinde denizden ve havadan takip ettiği Türk bayraklı "Baba Şenol” adlı balıkçı teknesinin ateş açarak durdurulduğunu, içindeki 8 denizciden 2’sinin bacağından, 1’inin de kalçasından, seken kurşunlarla yaralandığını açıklamıştı.

Köstence’de Türk balıkçı teknesine müdahale anı

Romanya’nın Köstence Kıyı Koruma Kuvvetlerinin Köstence yakınlarındaki karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine yaptığı müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Köstence Kıyı Koruma Kuvvetleri, Köstence sahillerinde denizden ve havadan takip ettiği Türk bayraklı "Baba Şenol” adlı balıkçı teknesinin ateş açarak durdurulduğunu, içindeki 8 denizciden 2’sinin bacağından, 1’inin de kalçasından, seken kurşunlarla yaralandığını açıklamıştı. Kıyı Koruma Kuvvetleri, teknedeki balıkçıların teslim alınmasından sonra, daha önce yaptığı tehlikeli manevralar ve içindeki av malzemeleri ve balıkların ağırlığı sebebiyle teknenin battığını açıklamıştı. Yetkililer, yaralıların ambulansla bir sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındığını ve yakalanan Türk balıkçılarının sorguya alındığı belirtirken, müdahale anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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