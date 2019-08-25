Romanya'nın Köstence kentinde Türk kültürünün çeşitli etkinliklerle tanıtıldığı "Türkart Festivali" düzenlendi.

Kentteki Mamamia Gösteri Merkezi'nde, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Maarif Vakfı, Köstence Türk Birliği ve Köstence Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'den 1. Sınıf Emniyet Müdürü, ressam ve hattat Ahmet Sula ve sanatçı Yusuf Güney katıldı.

Festivalde, Türk kültürü, folklor, müzik, sahne ve el sanatlarından örnekler sergilendi.

Sula, yaptığı açıklamada, festival sayesinde binlerce sanatseverle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında 46 kişisel resim sergisi açtığını işaret eden Sula, "Bugün 47. sergimi Köstence'de açıyorum. Türk ve Romen halkını sanatımızla buluşturuyoruz. 'Aşk yoksa sanat yoktur' ilkemizden yola çıkarak Köstenceli kardeşlerime aşkımız olan Anadolu kültürünü tanıtmanın heyecanı içindeyim." dedi.

Sula, daha önce FETÖ'cülerin Köstence'de festival düzenleme girişimi olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: