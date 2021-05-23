Kostüm Tasarımcılarını Kurtaran 72 Yaşındaki Modacı

Hollywood’da bir film için Viktoria ya da Edward dönemlerini yansıtan yeni bir kostüme ihtiyaç duyulduğunda, kostüm tasarımcıları genelde bu ihtiyacı New York kentindeki tasarımcılardan karşılar.

Bunlar arasında en çok talep alanlardan biri, binden fazla film, tiyatro oyunu ve moda gösterisi için kostüm ve kıyafet tedarik eden 72 yaşındaki modacı Helen Uffner.

Eski model kıyafetler hazinesi gibi olan bu koleksiyonda, Rachel Brosnahan’ın Muhteşem Madam Maisel dizisinde taktığı şapka, Tom Hanks’in Casuslar Köprüsü filminde giydiği hırka ve Angelina Jolie’nin Günahkar filminde kullandığı gecelik de var.

2021 yılında En İyi Kostüm Oscar Ödülü alan ‘US vs Billie Holiday’ ve ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ adlı eserlerde kullanılan bazı kıyafetler de bu koleksiyona eklenen en yeni parçalar arasında.

Helen Uffner Vintage Clothing şirketi, Amerika’da geçmiş sezonların kıyafetlerinin toplandığı en büyük özel koleksiyon niteliğinde. Koleksiyonda, Viktoria döneminden 1980’li yıllara ait kıyafetlere kadar onbinlerce parça bulunuyor.