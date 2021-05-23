Kostüm Tasarımcılarını Kurtaran 72 Yaşındaki Modacı

Hollywood’da bir film için Viktoria ya da Edward dönemlerini yansıtan yeni bir kostüme ihtiyaç duyulduğunda, kostüm tasarımcıları genelde bu ihtiyacı New York kentindeki tasarımcılardan karşılar.
Bunlar arasında en çok talep alanlardan biri, binden fazla film, tiyatro oyunu ve moda gösterisi için kostüm ve kıyafet tedarik eden 72 yaşındaki modacı Helen Uffner.
Eski model kıyafetler hazinesi gibi olan bu koleksiyonda, Rachel Brosnahan’ın Muhteşem Madam Maisel dizisinde taktığı şapka, Tom Hanks’in Casuslar Köprüsü filminde giydiği hırka ve Angelina Jolie’nin Günahkar filminde kullandığı gecelik de var.
2021 yılında En İyi Kostüm Oscar Ödülü alan ‘US vs Billie Holiday’ ve ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ adlı eserlerde kullanılan bazı kıyafetler de bu koleksiyona eklenen en yeni parçalar arasında.
Helen Uffner Vintage Clothing şirketi, Amerika’da geçmiş sezonların kıyafetlerinin toplandığı en büyük özel koleksiyon niteliğinde. Koleksiyonda, Viktoria döneminden 1980’li yıllara ait kıyafetlere kadar onbinlerce parça bulunuyor.
Uffner, çalışma hayatına birçok anı biriktirmiş. Anılarından bir tanesini, “1982 yılında Woody Allen Zelig filmini çekerken 1920’li yıllardan kalma bir kıyafet bulabilmek için Soho’ya gitmişti. Daha sonra da bana geldi. O zamanlar, evimde bir odada, o döneme ait sadece bir raf dolusu kıyafet vardı. Yapımcılar kıyafetlerin hepsini satın aldı” şeklinde anlatıyor.
Uffner eski ürünlerden koleksiyon yapmaya genç yaşta başlamış. Önceleri komşularından eski bebek kıyafetleri alabilmek için para biriktirirmiş. Daha sonra eski kitaplara merak sarmış. Sonrasında da yüzüklere. En sonunda eski kıyafet koleksiyonu oluşturmaya başlamış.
Uffner, eski ürünlere olan bu ilgisinin, İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya’dan kaçarak Belçika’ya sığınan ailesinden kendisine yadigar kalan hiçbir şey olmamasından kaynaklandığını söylüyor. Uffner’in aile fertleri savaşta toplama kamplarında yaşamlarını yitirmiş.
Uffner, “Eski eşyaları seviyorum. Onların bir tarihi var ve benimle konuşuyorlarmış gibi hissediyorum. Bir zamanlar o eşyaları başkaları seviyordu” diyor.
Uffner eskiden değerli eski eşyalar bulup satıyormuş ancak çok özel parçalar buldukça, onları saklama kararı almış ve artık koleksiyonundaki parçaları tasarımcılara, modacılara ve film yapımcılarına kiralıyor.
Oyuncular Uffner’in parçalarını kullandıktan sonra iade ediyor. Ancak bazen kiraladığı ürünlerin geri getirilmemesinden şikayetçi.
Uffner, “The Irishman filmi için çok sayıda parça verdik ve bunlar arasında Robert De Niro’nun kullandığı pijama takımı da vardı. O parça bize geri gelmedi” sözleriyle şikayetini dile getiriyor.
Kostümler kimi zaman film setlerinde zarar görebiliyor. Örneğin, Titanic filmi yapımcıları da Uffner’den kıyafet talep etmiş ancak aynı şekilde geri iade etme garantisini veremedikleri için Uffner risk almak istememiş ve koleksiyonundan onlara kıyafet kiralamayı reddetmiş.
Uffner o dönem yaşadıklarını,“Titanic’e parça vermedim. Daha sonra öğrendim ki gerçekten de o filmde kullanılan birçok şey hasar görmüş” şeklinde özetliyor.
Broadway’den Hollywood’a ve televizyon programlarına kadar birçok alanda Uffner’ın koleksiyonundaki parçalara olan talep oldukça yüksek.
Uffner’ın eski eşya ve kıyafetlere olan tutkusu sayesinde müşterileri Emmy ve Oscar ödülleri de dahil birçok ödül adı.
Pandemi sürecinde yavaşlayan işler, aşı sayesinde sağlanan gelişmelerle Uffner için de artık yeniden normale dönme sürecine girmiş.