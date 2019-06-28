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Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 01:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa koşu testi şehit

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