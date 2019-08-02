Koşullu Ateşkesin Ardından İdlib’de Çatışmalar Şimdilik Azaldı

Suriye’de Esat rejiminin Rusya’nın desteğiyle 3 ay önce operasyon başlattığı rejim karşıtı grupların elinde kalan son kale İdlib’de Suriye devlet televizyonu koşullu ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Cuma günü bölgede hava saldırısının düzenlenmediği belirtiliyor.

Suriye devlet televizyonu Perşembe günü savaşçıların İdlib’de çatışmadan arındırılmış bölge oluşturulmasını öngören, üzerinde Rusya ve Türkiye’nin uzlaşı sağladığı anlaşmaya uyması halinde ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve muhaliflere yakın olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, koşullu ateşkesin gündeme gelmesinin ardından Cuma günü silah sesleri ve top atışı sürse de rejime ya da Rusya’ya ait savaş uçaklarının bölgede bombardıman düzenlemediği belirtiliyor.

Nisan ayından bu yana İdlib’de en az 400 kişi hayatını kaybetti, en az 440 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı.

“Ateşkes sivillerin güvenliğini garanti etmeli”

Kazakistan’ın ev sahipliğinde Astana’da yapılan görüşmelere katılan Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar ateşkesi kabul etti, ateşkesin sivillerin güvenliğini garanti etmesi gerektiğini söyledi. Muhalifler Esat rejiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde karşılık verme haklarını da saklı tutukları belirtildi.