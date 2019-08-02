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Koşullu Ateşkesin Ardından İdlib’de Çatışmalar Şimdilik Azaldı

02.08.2019 18:07 | Son Güncelleme

Suriye’de Esat rejiminin Rusya’nın desteğiyle 3 ay önce operasyon başlattığı rejim karşıtı grupların elinde kalan son kale İdlib’de Suriye devlet televizyonu koşullu ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Cuma günü bölgede hava saldırısının düzenlenmediği belirtiliyor

Koşullu Ateşkesin Ardından İdlib’de Çatışmalar Şimdilik Azaldı

Suriye’de Esat rejiminin Rusya’nın desteğiyle 3 ay önce operasyon başlattığı rejim karşıtı grupların elinde kalan son kale İdlib’de Suriye devlet televizyonu koşullu ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Cuma günü bölgede hava saldırısının düzenlenmediği belirtiliyor.

Suriye devlet televizyonu Perşembe günü savaşçıların İdlib’de çatışmadan arındırılmış bölge oluşturulmasını öngören, üzerinde Rusya ve Türkiye’nin uzlaşı sağladığı anlaşmaya uyması halinde ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve muhaliflere yakın olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, koşullu ateşkesin gündeme gelmesinin ardından Cuma günü silah sesleri ve top atışı sürse de rejime ya da Rusya’ya ait savaş uçaklarının bölgede bombardıman düzenlemediği belirtiliyor.

Nisan ayından bu yana İdlib’de en az 400 kişi hayatını kaybetti, en az 440 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı.

“Ateşkes sivillerin güvenliğini garanti etmeli”

Kazakistan’ın ev sahipliğinde Astana’da yapılan görüşmelere katılan Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar ateşkesi kabul etti, ateşkesin sivillerin güvenliğini garanti etmesi gerektiğini söyledi. Muhalifler Esat rejiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde karşılık verme haklarını da saklı tutukları belirtildi.

Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların da faaliyet gösterdiği idlib’deki hakim güç eski adıyla Nusra Cephesi olarak bilinen Hayat Tahrir El Şam.

Rus RIA haber ajansı Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde söz konusu ateşkes anlaşmasının ateşkese uymayan radikal grupları kapsamadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy “Rusya ile yaptığımız her görüşmede Suriye’de rejimin saldırıları durdurması gerektiğini söylüyoruz. Ama durum belli” ifadelerini kullandı.

Moskova ile varılan anlaşma kapsamında Ankara’nın İdlib bölgesinde askeri bulunuyor. Bugüne kadar üzerinde uzlaşı sağlanan bir dizi ateşkes anlaşması şimdiye kadar bölgedeki çatışmaları durdurabilmiş değil. Rusya ve Türkiye’nin de Astana görüşmeleri üzerinden çabaları sekiz yıldır devam eden iç savaşa bir çözüm getiremedi.

Esat rejimi 3 ay önce İdlib’de Rusya’nın desteğiyle başlattığı operasyonda önemli ilerleme sağlayabilmiş değil. Çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıp verdiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgede BM’ye ait olan ve diğer insani yardım tesislerinin hedef alındığı saldırılara ilişkin soruşturma açılacağını belirtti. Aralarında BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa’nın da olduğu 10 ülke BM Genel Sekreteri’ne bu yönde çağrıda bulunmuştu.

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