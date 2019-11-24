HABER

Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ümraniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla koşu ve bisiklet yarışı düzenledi.

Ümraniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla koşu ve bisiklet yarışı düzenledi. Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısınırken, o anlar havadan görüntülendi.
Ümraniye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi’nde ULTIMATE Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışması düzenledi. Her yaştan birçok sporseverin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da bisiklet turuna katılarak, genç sporseverlerle bir araya geldi. Bisiklet turunun ardından başlayan ULTIMATE Ümraniye Koşusu sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.
Öğretmenler günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Gününde Ümraniye Millet Bahçemizdeyiz, Bu önemli gün vesilesiyle bir etkinlik düzenledik. Her yaştan sporcumuz burada sağ salim koşumuzu tamamlayacağız bu etkinlik vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldüEmekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü
Bitlis ve Hakkari'de 24 Kasım kutlamasıBitlis ve Hakkari'de 24 Kasım kutlaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de deprem!

Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili yeni açıklama

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.