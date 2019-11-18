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Kot parçaları sanat eserine dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

Denizli’de hayata geçirilen ’Kotunda İyilik Var’ projesi kapsamında, ünlü sanatçı Deniz Sağdıç, alışveriş merkezinde Ready-Re Made Sergi ve atölye çalışması yaptı.

Denizli’de hayata geçirilen ’Kotunda İyilik Var’ projesi kapsamında, ünlü sanatçı Deniz Sağdıç, alışveriş merkezinde Ready-Re Made Sergi ve atölye çalışması yaptı. Sanatçının kot parçalarını sanat eserine dönüştürmesini yüzlerce kişi hayranlıkla izledi. Çalışmada Sağdıç, kot parçalarını 3 boyutlu sanat eserlerine dönüştürdü.
Forum Çamlık AVM tarafından başlatılan ’Kotunda İyilik Var’ projesi kapsamında sanatçı Deniz Sağdıç, Denizli’ye geldi. ’Ready-Re Made’ sergisini Denizlililer ile buluşturan Sağdıç, geri dönüşümü destekleyen, artık kumaş ve malzemelerle sıra dışı eserler ortaya çıkardı.

Hong Kong, Milano, New York’tan sonra Denizli’de
Hong Kong, Milano, New York ve İstanbul’da çok ses getiren Ready-Re Made Sergisi uluslararası arenadan sonra Forum Çamlık ziyaretçileriyle buluştu. Misafirler 16-17 Kasım tarihleri arasında Deniz Sağdıç’ın çarpıcı eserlerinden oluşan sergiyi gezdi. Gerçekleştirilen atölyeye katılanlar Deniz Sağdıç’la tanışıp, eserleri hakkında bilgi sahibi olabildiler. Atölyenin sonunda Denizlililerin elinin değdiği, 3 boyutlu, denimden bir eser ortaya çıkmış oldu.

“Sıfır atık kalıncaya kadar bu parçaları alıp sanat eserine dönüştürüyorum”
Oluşturduğu sanat eserlerinin yapım süreci ve proje hakkında bilgiler veren ünlü sanatçı Deniz Sağdıç ise kot pantolonların her türlü atıklarının değerlendirdiğini kaydederek, ‘Kotunda İyilik Var’ projesinin bu anlamda müthiş bir proje olduğundan bahsetti. Sağdıç, “Bu projede tamamen atık olan kot kumaşlarının sanat eserlerine dönüştürülmesi ve bir workshop (atölye) sanat eserlerinin ulaşılmaz ya da dokunulmaz algısını yıkabilmek için forum Çamlık Alışveriş Merkezi ile birlikte yaptığımız bir proje. Eserlerde kot pantolonların sadece bel kemerleri ile bel şeritleri kullanılmakta. Bir pantolon elime geldiği zaman ceplerinden, bel kemerlerinden, parçalarından ve öndeki taşlanmış kısımlarından sıfır atık kalıncaya kadar bu parçaları alıp sanat eserine dönüştürüyorum. ‘Kotunda İyilik Var’ projesinde ben Deniz Sağdıç olarak da yer alıyorum. Bu proje inanılmaz bir proje. Şu açıdan çok değerli TEMA Vakfı ile işbirliği yaparak burada oluşturulan gelirler ağaçlandırma ile sonuçlandırılacak. Bu aslında kotunda doğasına uygun olan bir yapı. Bu açıdan çok önemli bir projeye imza atıldı” diye konuştu.

“Projeyi sanatçı Deniz Sağdıç ile taçlandırmayı hedeflemiştik”
Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba, projenin etap etap ilerlediğini ve bu kapsamında Sağdıç’ı alışveriş merkezlerinde ağırladıklarını ifade etti. Kırşallıoba, “Kotunda İyilik Var diyerek yol çıktık. Plastik poşete ‘hayır’ kanunu ile birlikte 1 Ocak 2019 itibari ile biz de Forum Çamlık AVM olarak, ziyaretçilerimizden başlayarak 2 bin adet kot pantolonu bez çantaya dönüştürdük. İşi yani projeyi biraz tasarımla süsleyelim istedik ve bu da gerçekten çok keyifli bir hal aldı. Projede 5 bin çocuğa kalemlik hediye edeceğiz de avantajlı okullarda. Bu bir hayır ve sosyal sorumluluk işi. Ama Denizli bunu kutlamaya da hazırdı, biz bu projeyi başından bu yanan kontak halinde olduğumuz sanatçı Deniz Sağdıç ile taçlandırmayı hedeflemiştik. Kendisi de bizi kırmayarak alışveriş merkezimizde atölye çalışması yaptı” dedi.
Atölye çalışmasının sonunda Kırşallıoba tarafından projede emeği geçenlere plaket takdimi gerçekleştirildi.

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