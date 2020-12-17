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Kota dostu deneyim: Instagram Lite için testler başladı!

17.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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Kota dostu deneyim: Instagram Lite için testler başladı!

Facebook, yeni Instagram Lite sürümünü test etmeye başladı. Kota dostu olan Instagram Lite, oldukça düşük bir dosya boyutuna sahip.

Lite uygulamalar bir döneme damgasını vurmuştu. Bu dönemde Facebook'un Facebook Lite uygulamasını, Twitter'ın Twitter Lite uygulamasını Google tarafında ise Go etiketine sahip daha düşük dosya boyutu olan uygulamalarını gördük. Bu uygulamaların büyük bir kısmı halihazırda kullanılmakta. Şimdi ise sosyal medya uygulaması Instagram bu konuda önemli bir adım attı. Bu adımın adı Instagram Lite oldu.

KOTA DOSTU INSTAGRAM LİTE BOYUTU İLE ŞAŞIRTIYOR

Instagram Lite uygulaması için testler başladı. Yeni uygulama, daha önce yayınlanan Lite uygulamasına göre birçok iyileştirme içeriyor. Ancak uygulamanın en önemli detayı kotu dostu olması ve oldukça düşük bir dosya boyutuyla gelmesi. 2 MB'lık bir boyuta sahip olan uygulama, telefonlarda daha az bir yer kaplayacak. Üstelik daha da az veri harcayacak. Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var.

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BAZI ÖZELLİKLER BULUNMAYACAK

Instagram'da karşımıza çıkan Reels, Alışveriş ve IGTV gibi özellikler, maalesef Instagram Lite uygulamasında yer almıyor. Bunun yerine Instagram hikayeleri dahil olmak üzere diğer özellikler kullanıcılara sunuluyor. Instagram Lite uygulaması halihazırda Hindistan'da test ediliyor.

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