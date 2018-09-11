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Köthen'de aşrı sağcılar yürüyüş düzenledi

11.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köthen kentindeki hafta sonu Afganlar ve Almanlar arasında çıkan bir kavgada 22 yaşındaki Alman bir gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle aşırı sağcılar bir yürüyüş düzenledi.

Köthen'de aşrı sağcılar yürüyüş düzenledi

Almanya'nın Köthen kentinde cumartesi gecesi iki Afgan ve en az üç Alman’ın karıştığı tartışma sonucu 22 yaşında bir Alman'ın ölmesi sonrası düzenlenen protesto gösterileri Pazartesi günü de devam etti. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin çağrısıyla dün düzenlenen anma yürüyüşüne yaklaşık 550 kişinin katıldığı. İki hafta önce Chemnitz'de bir Alman'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında başlayan yabancı karşıtı protesto gösterilerinin bir benzerinin yaşanmasınının önüne geçmek isteyen polis yürüyüş için geniş güvenlik önlemleri aldı.

“Yas tutuyoruz” adlı yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis sözcüsü daha sonra yürüyüşün olaysız gerçekleştiğini bildirdi.

Chemnitz ve Köthen'de yaşananları protesto etmek üzere Halle kentinde de dün aşırı sağcı yaklaşık 450 kişinin yer aldığı grup protesto gösterisi düzenledi. Anayasaya aykırı semboller taşıyan gruptan polise saldıranlar oldu. Polis, içinde Hitler selamı verenlerin de bulunduğu gruba ilişkin olarak yasaklı semboller ve yaralama suçu nedeniyle 10 soruşturma açıldığını duyurdu.

22 yaşındaki Alman'ın ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Pazar günü iki Afgan ve en az üç Alman’ın karıştığı tartışma sonrasında 22 yaşındaki Alman hayatını kaybetmişti. Yetkililer şahsın kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıklamıştı. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ise henüz açıklık kazanmadı. Yaşananlar sonrası polis 18 ve 20 yaşındaki iki Afgan vatandaşını gözaltına aldı.

Almanya'nın Chemnitz kentinde iki hafta önce 35 yaşında bir Alman vatandaşı yaşanan bir tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili biri Suriye diğeri Irak vatandaşı iki kişi tutuklanmıştı. Olay sonrası Chemnitz'de binlerce kişinin katılımıyla bir protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Mülteci ve göçmen karşıtı mesajların öne çıktığı yürüyüş aşırı sağcıların gövde gösterisine dönüşmüştü.

DW,dpa/MY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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