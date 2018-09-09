Köthen’deki kavga ölümle sonuçlandı

İki Afgan vatandaşı gözaltına alınırken kentte Chemnitz'tekine benzer olaylardan endişe ediliyor.Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Köthen kentinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 22 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Saksonya-Anhalt Savcılığı başlatılan soruşturmada iki Afganın öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını üçüncü şahsın ise serbest bırakıldığını açıkladı. Ölen şahsın naaşı üzerinde otopsi incelemesi bugün yapılacak.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre olay, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı Köthen kentindeki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre yanlarında bir kadın olan Afganistan vatandaşı üç erkek kendi aralarında tartışmaya başladı. İki Alman vatandaşı gruba yaklaştı ve çıkan arbedede 22 yaşındaki bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği kesinlik kazanmazken Die Welt gazetesi şahsın beyin kanaması sonucu öldüğünü yazdı.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht konuyla ilgili açıklamasında "Genç adamın trajik ölümü beni yakından etkiledi, olaydan derin üzüntü duyuyorum” dedi. Hukuk devletinin gereklerinin yerine getirileceğini söyleyen Stahlknecht vatandaşlara itidalli olma çağrısı yaptı.