HABER

Kotil Ailesinden Selim Kotil'e destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kotil Ailesi ile Üsküdar'da kahvaltıda bir araya geldi.

Kotil Ailesinden Selim Kotil'e destek

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kotil Ailesi ile Üsküdar'da kahvaltıda bir araya geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in amcası olduğunu söyleyen Kotil, ailesinin sol camiada önemli bir aile olduğunu ve bugün hepsinin BTP'ye gönül verdiğini ifade etti.

"İKİNCİ KOTİL DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Kotil ailesinin uzun yıllar boyunca CHP'de önemli bir kutup olduğunu belirten Kotil: “Aytekin Kotil Amcamız, eski İBB Başkanıydı. Aytekin'in amcanın abisi, Günay Amcamız BTP neferiydi. Günay Amcam, gittiği her yerde Prof. Dr. Haydar Baş'ı anlatır ve 'Haydar Hoca sakallı Atatürk'tür' derdi. Babam Kazım Kotil, Bülent Ecevit'in cenazesini omuzlarında taşıdı. Kendisi aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusudur. Bu aile Atatürk’ün izinde. Ama ne zamanki birileri Atatürk’ün ilke ve görüşlerini terk etti, o zaman hepsi BTP'ye katıldı. Aytekin Amcamın ömrü vefa etmedi, etseydi o da Haydar Hocanın yanında siyaset yapacaktı. Allah izin verirse ben Aytekin Amcanın yapmaya başladığı şeyleri tamamlayacağım ve yapmaya gücünün yetmediği şeyleri de baştan yapacağım. Bugün, Kotil Ailesi İstanbul’da 'İkinci Kotil Dönemi' diyor, hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"AMCASI AYTEKİN KOTİL'İN SEÇİLDİĞİ ZAMAN YAPTIĞI İLK ŞEY"

Aytekin Kotil’in çok düzeyli bir siyasi olduğunu ifade eden Selim Kotil, "Aytekin Amcam, Başkan seçildiği gün aileyi belediyeye çağırdı. Çay çorba ikram etti daha sonra da 'bir daha buradan içeri girmeyeceksiniz' dedi. Aytekin Amca böyleydi işte o hemen önlemini alırdı. Yanlış anlamayın kimseyi itham etmiyorum ama Aytekin Amcamdaki şu siyasi duruşa bakın. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki belediyecilik, bakıyoruz belediye kurumlarında, Belediye İktisadi Kuruluşlarında neler oluyor? Maaş alıyor, insanlar bir de huzur hakkı parası alıyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Öğretmen maaşını geçmeyecek. "Haydar Baş Bey, genel başkanımız da onun yolundan gidiyor. Biz belediyede hiçbir zaman yöneticilerin maaşı öğretmen maaşını geçirtmeyeceğiz" dedi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağızBakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız
Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.