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Kotil: Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP)  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Büyükçekmece’de halka seslendi.

Kotil: Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Büyükçekmece’de halka seslendi. Türkiye’deki kentsel dönüşümün büyük mağduriyetlere yol açtığını ve yanlış yürütüldüğünü söyleyen Kotil, “Şu anda Türkiye’de bir bina yıkılıp yerine başka bina dikiliyor. Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor” dedi.
BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Büyükçekmece Tepecik’te halkla buluştu. Kotil’e BTP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ayhan Öksüz eşlik etti. Türkiye’deki kentsel dönüşümün büyük mağduriyetlere yol açtığını ve yanlış yürütüldüğünü belirten Kotil, “Şu anda Türkiye’de yapılan şey, bir binanın yıkılıp yerine başka binanın dikilmesidir. Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN BAHSEDEBİLMEK İÇİN BİR BÖLGENİN DÖNÜŞÜMÜ GEREKLİDİR”
Kentsel dönüşüm ile ilgili pek çok derneği ziyaret ettiklerini belirten Kotil, “Kentsel dönüşümün mağduru olmuş pek çok vatandaşımız ile görüştük. Sıkıntılarını dinledik. Kentsel dönüşümle ilgili yapılan yanlışları tespit ettik. Kentsel dönüşüm adı altında pek çok vatandaşımız mağdur olmuş durumda. Maalesef kentsel dönüşüm işi Türkiye’de doğru yürütülemedi. Bakın, şu anda Türkiye’de yapılan şey, bir binanın yıkılıp yerine başka binanın dikilmesidir. Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşümden bahsedebilmek için bir binanın değil; bir bölgenin dönüşümü gereklidir. Yeşil, ulaşım, trafik, meydanın yeri, otobüs durağı, sokak düzeni gibi pek çok faktör dikkate alınarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilmeliydi. Ama ülke yönetimindeki genel özensizlik buraya da yansıdı” diye konuştu.

"GELİN KONUŞALIM"
İstanbul’un ciddi bir deprem problemi olduğunu belirten Kotil, “Kentsel dönüşümün depreme daha hazır hale gelmek için yapıldığı söyleniyor. Belediye başkan adaylarına sesleniyorum, deprem konusunda samimi iseniz buyurun gelin konuşalım. Bu yapılanın çözüm olup olmadığını tartışalım. Kartal'da çöken binanın molozu 3 günde kaldırılamadı. Söz konusu bütün İstanbul olduğu zaman ne olur hiç düşündünüz mü? İstanbul'da depremle ilgili hiçbir hazırlık yok. Bakın olay sadece evleri yenilemekle kalmıyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
(FOTOĞRAFLI)

Kotil: Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyorKotil: Türkiye’de kentsel dönüşüm değil, binasal dönüşüm yapılıyor

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