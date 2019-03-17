Kotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözü

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve temiz yakıt projesini anlattı.

BTP Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Projelerini anlatmadan önce İstanbul’da bulunan arıtma sistemine değinen Kotil, bunun yeterli olmadığını söyledi. Kotil, "İstanbul’un su arıtmasına değinelim. İstanbul’da sularımıza ön arıtma yapılıyor. Yani kaba pislik alınıyor ve gerisi İstanbul Boğaz’ına veriliyor. Biyolojik arıtma çok az yerde var. Biz ön arıtma yapılan bütün arıtma noktalarında fermantasyon işlemi yapmak üzere çürütme tankları kuracağız. Yani kanalizasyon suyuna yapılan kaba arıtma sonucu çökertilen malzemeyi alacağız ve bahsettiğim çürütme tanklarında bakteri ile fermantasyon yapacağız” diye konuştu.

"METAN GAZINI BİYOGAZA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Projesini anlatan Kotil, "Arabalar 100 liraya benzinle gittiğiniz yere LPG ile 80 liraya gidiyor. Fakat benzin de LPG’de petrolden elde ediliyor. Ama eğer aracınız CNG'li ise yani sıvılaştırılmış biyogazla çalışıyor ise 35 liraya gidersiniz. Yani en ucuz ulaşım biyogaz ile sağlanıyor. Peki bu CNG dediğimiz biyogazı nasıl elde edeceğiz? İstanbul'da günde 20 bin ton çöp çıkıyor. Bunun içerisinde katı atıklar da var, bitkisel atıklar da var. Bir de biliyorsunuz sıvı olarak kanalizasyona giden atıklar var. Şimdi biz bunlara atık diyoruz ama bunların hepsi altın kıymetinde. Peki ne yapılırsa altın kıymetinde olur? İşte biz anlattığım arıtma yöntemini uygulayacağız ve tüm bu işlemlerin sonucunda bir şey elde edeceğiz; metan gazı. İşte biz, ortaya çıkan metan gazını biyogaza yani CNG dediğimiz yakıta dönüştüreceğiz ve bu yakıtı arabalarda kullandırtacağız. Aynısını katı atıkların ayıklanmasında uygulayacağız ve yine buradan CNG dediğimiz malzemeyi, yakıtı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.