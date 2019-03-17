HABER

Kotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve temiz yakıt projesini anlattı.

Kotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözü

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve temiz yakıt projesini anlattı.

BTP Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Projelerini anlatmadan önce İstanbul’da bulunan arıtma sistemine değinen Kotil, bunun yeterli olmadığını söyledi. Kotil, "İstanbul’un su arıtmasına değinelim. İstanbul’da sularımıza ön arıtma yapılıyor. Yani kaba pislik alınıyor ve gerisi İstanbul Boğaz’ına veriliyor. Biyolojik arıtma çok az yerde var. Biz ön arıtma yapılan bütün arıtma noktalarında fermantasyon işlemi yapmak üzere çürütme tankları kuracağız. Yani kanalizasyon suyuna yapılan kaba arıtma sonucu çökertilen malzemeyi alacağız ve bahsettiğim çürütme tanklarında bakteri ile fermantasyon yapacağız” diye konuştu.

"METAN GAZINI BİYOGAZA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Projesini anlatan Kotil, "Arabalar 100 liraya benzinle gittiğiniz yere LPG ile 80 liraya gidiyor. Fakat benzin de LPG’de petrolden elde ediliyor. Ama eğer aracınız CNG'li ise yani sıvılaştırılmış biyogazla çalışıyor ise 35 liraya gidersiniz. Yani en ucuz ulaşım biyogaz ile sağlanıyor. Peki bu CNG dediğimiz biyogazı nasıl elde edeceğiz? İstanbul'da günde 20 bin ton çöp çıkıyor. Bunun içerisinde katı atıklar da var, bitkisel atıklar da var. Bir de biliyorsunuz sıvı olarak kanalizasyona giden atıklar var. Şimdi biz bunlara atık diyoruz ama bunların hepsi altın kıymetinde. Peki ne yapılırsa altın kıymetinde olur? İşte biz anlattığım arıtma yöntemini uygulayacağız ve tüm bu işlemlerin sonucunda bir şey elde edeceğiz; metan gazı. İşte biz, ortaya çıkan metan gazını biyogaza yani CNG dediğimiz yakıta dönüştüreceğiz ve bu yakıtı arabalarda kullandırtacağız. Aynısını katı atıkların ayıklanmasında uygulayacağız ve yine buradan CNG dediğimiz malzemeyi, yakıtı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CNG SİSTEMİ İLE TAKSİCİLER BAYRAM EDECEK"

CNG Sisteminin nasıl kullanılacağını Kotil şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'da 18 bin taksi var. 18 aydır taksilere zam yapılamıyor. Bunun aksine benzin fiyatları artmaya devam ediyor. Belediye, İstanbul'un belli yerlerinde elde ettiğimiz bu biyogazı yani CNG'yi pompalardan arabalara kullandıracak. İlk etapta taksilere hemen ardından belediye otobüslerine kullandıracağız. Bunun manası şu; taksilerin ve belediye otobüslerinin ulaşım maliyetleri bu sayede üçte bire düşecek. Peki bizim 18 bin taksi ve 5 bin otobüs için ne kadar gaza ve dolayısıyla ne kadar atığa ihtiyacımız var? 40 bin ton bize çok rahat yetiyor. İstanbul'da sadece bir günde elde edilen atık 20 bin zaten. Biyogaz tesisi kurmak için aşağı yukarı 15 milyon liralık bir yatırıma ihtiyacımız var. Her bin 500 araç için bu miktar yeterli. Bu miktar ise fazla bir para değil. Zaten bunu kademeli olarak devreye alacağız. Bizim aslında çöpümüzün de altın kıymetinde olduğunu görmemiz lazım."

"ÖĞRENCİYE TOPLU TAŞIMA BU SAYEDE ÜCRETSİZ OLACAK"

Öğrenciler için müjdesi olduğunu söyleyen Kotil, "Taksici kardeşlerime müjdeyi verdim şimdi sıra öğrencilerde. CNG ile otobüs masrafları üçte bire düşecek. İşte düşen bu masraf sayesinde İstanbul’da okuyan tüm ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine toplu taşımayı ücretsiz yapacağım. Emin olun ücretsiz yapsam bile bu proje sayesinde yine de belediye zarar etmeyecek” dedi.

Kotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözüKotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözü

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Bakan Selçuk: Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruzBakan Selçuk: Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz
Mansur Yavaş: Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti tadacaklarMansur Yavaş: Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti tadacaklar

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.