"Kötü amaçlı yazılım içeren uygulama" haberleri üzerine Huawei'den açıklama

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı internet haber sitelerinde Huawei AppGallery uygulamasında, kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların yer aldığına yönelik haberler yer aldı.

AppGallery'nin yerleşik güvenlik sistemi, bu uygulamalardaki potansiyel riski hızla belirledi. Şu anda, uygulamalarla ilgili sorunları gidermek için durumdan etkilenen tüm geliştiricilerle aktif olarak çalışıyoruz. Uygulamaların tamamen temiz olduğunu onayladığımızda, tüketiciler bu uygulamaları tekrar indirip kullanabilecekler.

Huawei’de ağ güvenliğini ve kullanıcı veri gizliliğini korumak önceliğimizdir. Bu taahhüdü yerine getirdiğimizden emin olmak için, tüm iş ortaklarımızın geri bildirimlerini detaylı bir şekilde takip ediyor, kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için en gelişmiş ve yenilikçi teknolojileri kullanmaya devam ediyoruz.

Şu anda, AppGallery'de kötü amaçlı olduğu iddia edilen SDK'ları içeren hiçbir uygulama bulunmuyor. HMS hizmet ve API'lerinde de bu tür bir problem yer almamaktadır. Tüm kullanıcılara, yüklemişlerse ilgili uygulamaları cihazlarından mümkün olan en kısa sürede kaldırmalarını öneriyoruz. Tüm Huawei akıllı telefonlarda, uygulamaları düzenli olarak kötü amaçlı kodlara karşı tarayan ve cihaz boştayken kullanıcılara risk uyarıları göndererek ek bir koruma katmanı sağlayan "Telefon Yöneticisi" önceden yüklenmiş olarak gelir.

Huawei, kötü amaçlı yazılım ve tehditleri algılama konusundaki lider şirketlerden biri olan Avast gibi küresel siber güvenlik firmalarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele, sürekli olarak yeni tehditleri ve bunlara karşı koymanın yollarını keşfettiğimiz dinamik bir süreçtir. Huawei ileriye dönük olarak, kullanıcıların uygulama güvenliğini sağlamak üzere, dört aşamalı katı bir inceleme sürecini uygulamaya ve bu yöndeki güvenlik politikalarına bağlı kalmaya devam edecektir.

