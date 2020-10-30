Kötü haber: Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 850 bin virüs daha var

22 bilim insanından oluşan uluslararası ekipten kötü haber. Hazırlanan yeni rapora göre vahşi yaşamı korumak için herhangi bir önlem alınmadığı takdirde daha sık ve daha tehlikeli pandemilerle karşılaşmamız mümkün. Aynı raporda halk sağlığı önlemleri ve yeni aşılarla tepki vermek kadar, zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir adımın gerekli olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre yalnızca söz konusu yaklaşım ‘pandemi çağından kaçmamızı’ sağlayabilir. Bilim adamları bilinçsizce ortadan kaldırılan ormanlar ve çevre tahribatına dikkat çekerken ormansızlaşma, yoğun tarım ve yabani türlerin ticareti dahil olmak üzere çevrenin sömürüsünün olumsuz sonuçlarının altını çiziyor.

SALGINLARA NEDEN OLAN ANA FAKTÖR NE?

Raporda yer alan diğer bir maddeye göre; yaban hayatı, hayvancılık ve insanlar arasındaki temasın artması neredeyse tüm salgınlara yol açan ana faktör. Raporda önerilen tedbirler arasında et ve çiftlik hayvanı üretimine uygulanan vergiler, yaban hayatına ve ticaretine sınırlama ve çevreyi daha iyi koruma çabaları yer alıyor.