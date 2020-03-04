Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya'yı koronavirüs korkusu sardı

İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi. Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 160'ı bulduğunu aktardı. Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sabah saatlerinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve diğer yetkililerle görüştü. Conte'nin akşam saatlerinde parlamentoda grupları bulunan siyasi parti temsilcileriyle son durumu ve yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edildi. Avrupa'da da vaka ve ölü sayısındaki artış sürüyor. Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 vaka daha tespit edilmesiyle yeni tip koronavirüs taşıyanların sayısının 204'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Morbihan bölgesinde 92 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 196 olduğu kaydedildi. İsviçre'de de 26 kantonun 13'ünde virüs tespit edilirken, toplam teyitli vaka sayısı 55'e ulaştı. Aargau kantonundaki bir anaokulunda 44 öğrenci ve 8 öğretmen karantinaya alındı. Ülkedeki futbol maçları da ertelendi. ABD'DE ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. Kovid-19, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkilerken, ABD’nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9’a, vaka sayısının ise 27’ye yükseldiğini belirti.Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington’ın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı. İSPANYA'DA 4 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK İspanya'da da dün 114 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 150'ye yükselirken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Madrid özerk yönetimi 46 vaka ile İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen bölgelerin başında yer alırken, ülke genelinde 14 özerk bölgede virüsün bulaştığı hastalar olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri, ek önlem almayı gerektiren bir durum söz konusu olmadığını, gelişmelere göre hareket edeceklerini açıkladı. Öte yandan, İspanya'da mart ayında Avrupa düzeyinde oynanması gereken bazı basketbol ve futbol karşılaşmalarının da seyircisiz olması kararı alındı. Buna göre basketbolda 5 Mart'taki THY Euroleague'de Valencia Basket-Olimpia Milan, 19 Mart'taki Girona-Venezia, futbolda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart'taki Valencia-Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart'taki Getafe-Inter maçları boş tribünlere oynanacak.

G7 ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMEYE HAZIR G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla Kovid-19 salgınına ilişkin bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. G7 maliye bakanları ve merkez bankalarının söz konusu görüşmesinin ardından, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan kararları özetleyen ortak bir açıklama yayımlandı. Kovid-19 salgınının ekonomik koşullar ve piyasalara etkisinin yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19'un küresel büyüme üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, güçlü, sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanma kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlık hizmetlerinin geliştirmesine yönelik çabaların güçlendirilmesinin yanı sıra, G7 maliye bakanları, bu süreçte, virüsle mücadeleye yardım ve ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun mali önlemler de dahil olmak üzere harekete geçmeye hazırdır. G7 merkez bankaları görevlerini yerine getirmeye devam edecek, finansal sistemin direncini korurken fiyat istikrarını ve ekonomik büyümeyi destekleyecekler. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansal kuruluşların, Kovid-19'un neden olduğu bu insani trajedi ve ekonomik zorluklara karşı mevcut araçlarını en üst düzeyde kullanarak üye ülkelere yardıma hazır olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, zamanlı ve etkin önlemler alma konusunda daha fazla iş birliği yapmaya hazırdır." "HAVANIN ISINMASIYLA YAYILMA HIZI AZALACAK" Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Dilek Çolak, havanın ısınmasıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) enfeksiyon yayılma hızının giderek azalmasını beklediklerini söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Çolak, Antalya Tabip Odası'nda koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. 2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün dünyada hızla yayıldığını, son verilere göre 64 ülkede tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Dilek Çolak, Çin'de 2 bin 873 ölüm, diğer ülkelerde ise toplamda 104 ölüm olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Çolak, Türkiye'de koronavirüslü pozitif bir vaka olmadığını vurguladı. Virüsün belirtilerini anlatan Prof. Dr. Dilek Çolak, sık sık el yıkama ve sprey kolonyayla korunma önerisinde bulundu. Koronavirüsün bugüne kadar mutasyona uğramadığını belirten Prof. Dr. Çolak, virüsün daha çok soğuk havalarda aktif olduğunu, havanın ısınmasıyla birlikte virüsün giderek azalmasını beklediklerini açıkladı. 'ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMADI' Koronavirüsün hızla yayıldığını anlatan Prof. Dr. Çolak, alınan önlemler dahilinde Çin'deki yayılım hızının düştüğünü söyledi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyonun ilk duyulmasından itibaren çalışmalara başladığını belirten Prof. Dr. Çolak, "Bakanlık, yeni bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulu her gün konuyu değerlendirip, hastanelere, sağlık personeline yapılması gereken her şeyi iletti. Sağlık Bakanımız ise sürekli bilgilendirmede bulunuyor. Şu ana kadar ülkemizde saptanmış koronavirüs pozitif olgusu yoktur" diye konuştu.

"HER BELİRTİ KORONAVİRÜS DEĞİL" Öksürük, ateş gibi rahatsızlıkları olan her kişinin koronavirüs vakası olmadığını anlatan Prof. Dr. Dilek Çolak, şöyle konuştu: "Koronavirüsün tespiti için ilk olarak Çin'in Wuhan kentiyle ilgili seyahat öykülerinin olması, oradan gelen kişilerle iletişim halinde olması ya da bu tanıyı almış kişilerde ilişkilerinin olması gerekiyor. Ayrıca sadece Çin değil, Tayland, İtalya gibi koronavirüsün görüldüğü ülkelere seyahat edip etmediklerini soruyoruz. Öksürüğüm var diye hastaneye gelen herkes koronavirüs tanımına uymuyor. Bu olası vaka tanımına ait kişilerden örnek alınıyor, il sağlık müdürleri kanalıyla Ankara'ya gönderiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda 24 saat içerisinde sonuç bize geri geliyor. Türkiye'de bu testi en iyi şekilde yapabiliyoruz." "SPREY KOLONYA BULUNDURUN" Koronavirüsten korunma yöntemleri arasında en önemli etkenin sık sık el yıkamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çolak, "Virüs hasta kişilerin öksürükleri, hapşırıkları arasında damlacıklar şeklinde yaklaşık 1 metre etrafa yayılıyor. Bu kişilerden uzak durmak çok önemli. Hasta kişiler ellerine hapşırıp kapı kollarını veya bir cismi tuttukları takdirde yüzeylere de yapışıyor. Biz o yüzeylere dokunduğumuzda virüs ellerimize bulaşıyor. Elimizi ağzımıza, burnumuza götürdüğümüzde kendimize bulaştırmış oluyoruz. Virüs sabuna ve yüzde 70 etanol veya alkole duyarlı. Bunun için kolonya kullanılmasını öneriyorum. Elimizin her tarafına sprey kolonyayı sıktığımızda dezenfekte edebiliriz. Mümkün olduğunca çantalarımızda sprey kolonya bulunduralım. Bu durum elimizi yıkamadığımız dönemlerde bize yardımcı olur" diye konuştu.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN MASKE ÖNLEMİ Maskeyi hasta kişilerin takması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çolak, ancak enfeksiyon tanısı alan kişilere bakma durumunda olan kişilerin de maske takması gerektiğini kaydetti. Sağlıklı kişilerin kalabalık ve kapalı alanlarda bulunduğu zamanlarda maske takmasını öneren Prof. Dr. Dilek Çolak, vatandaşların daha çok açık alanlarda bulunulup, temiz hava alması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Dilek Çolak, "Koronavirüsün ultraviyole ve ısıya duyarlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu yeni virüsün pek çok özelliği gibi ısıya duyarlılığı da henüz tanımlanabilmiş değil. Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs enfeksiyon yayılma hızının giderek azalmasını bekliyoruz. Ancak bunu zamanla göreceğiz" dedi. TEDAVİYİ BULANA 200 BİN DOLAR ÖDÜL İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisini bulana 200 bin dolar ödül verecek. Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan açıklamada, bilimsel araştırmayı teşvik amacıyla koronavirüsün tedavisi ya da aşısını bulana 200 bin dolar ödül verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, hükümetlere, uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu tehlikeli virüsün yayılmasına karşı yoğun çaba göstermeleri çağrısı yaptı. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yükseğe" çıkarmıştı. İRAN ACİL DURUM MERKEZİ BAŞKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. İRAN'DA 77 KİŞİ ÖLDÜ İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. ŞİLİ'DE İLK VAKA Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı. Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu. Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi. Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü. Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.