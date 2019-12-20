Kötü hava şartları Portekiz'de 2, İspanya'da 1 can aldı

İspanya'nın da özellikle kuzey bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgarın 1 kişinin ölümüne neden olduğu duyuruldu.

Başkent Lizbon ve ülkenin en önemli kentlerinden Porto'da deniz ve nehir ulaşımının tamamen durduğu, çok sayıda tren seferinin de iptal edildiği kaydedildi.

Verilen bilgilerde, şiddetli yağışlardan dolayı ülke genelinde 3 binden fazla yere müdahale edildiği, çok sayıda nehrin taştığı, bazı beldelerde devrilen ağaçların ve çöken binaların ciddi hasar oluşturduğu belirtildi.

MADRİD (AA) - Akdeniz'in batısındaki Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartları 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Diğer yandan, şiddetli yağmur ile "Elsa" adı verilen ve saatteki hızı 160 kilometreye varan kasırganın etkisiyle çok sayıda ağacın devrildiği, As-17 yolunun trafiğe kapatıldığı, Madrid-Santander seferi yapan bir uçağın Santander Havaalanına inemeyerek geri dönüş yapmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Ayrıca su baskınlarından ve telefon ile elektrik direklerinin devrilmesinden dolayı bazı bölgelerde çok sayıda insanın zor durumda kaldığı ifade edildi.

